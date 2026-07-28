אחרי 246 שנה: בדיקת DNA החזירה לחייל האלמוני את שמו

במשך 246 שנה הוא היה מוכר רק בכינוי "קמדן 9B". איש לא ידע את שמו, את המקום שממנו הגיע או כיצד מצא את דרכו אל אחד הקרבות הקשים ביותר במלחמת העצמאות האמריקאית. כעת, באמצעות שילוב של בדיקות DNA, מחקר גנאלוגי ועבודת ארכיון, הצליחו החוקרים לזהותו כטוראי ג'ון פמפרי, צעיר ממדינת מרילנד שנהרג בקרב קמדן בשנת 1780.

שרידיו התגלו במקרה בשנת 2020, כאשר ארכאולוגים שסקרו את אזור שדה הקרב בדרום קרוליינה הבחינו בעצמות אדם שבצבצו מן הקרקע. בחפירות נמצאו 14 מערכות של שרידים, ובהן שרידיהם של 12 חיילים מהצבא הקונטיננטלי של המושבות האמריקאיות ושני לוחמים שהיו קשורים לצד הבריטי.

פמפרי וחבריו נקברו ככל הנראה בחיפזון, תחת שכבה דקה של אדמה. לאחר בדיקת השרידים והשלמת המחקר הראשוני, הובאו 12 החיילים לקבורה מחודשת בטקס צבאי מלא. על מצבתו של פמפרי נכתב באותה עת: "אלמוני. מלחמת העצמאות. קרב קמדן. 16 באוגוסט 1780".

הניסיון להפיק DNA משיניו של החייל נכשל, אך החוקרים הצליחו להוציא חומר גנטי מחלק צפוף במיוחד של עצם הרקה, הממוקם בבסיס הגולגולת מאחורי האוזן. מן הדגימה שוחזר הגנום המלא שלו, והוא הושווה למאגרי מידע גנאלוגיים. החוקרים קיבלו כ-20 אלף התאמות גנטיות אפשריות, שאותן נדרשו לסנן ולחבר למסמכים היסטוריים.

אחת ההתאמות הובילה לראס הדסון, סוכן פדרלי לשעבר, שסייע בחיפוש אחר מסמכים בארכיונים. בהדרגה התברר כי החייל האלמוני היה ככל הנראה נער יתום ממחוז אן ארונדל שבמרילנד. לפי המחקר, הוא הגיע לבולטימור והצטרף למיליציה כשהיה כבן 13 בלבד. תאריך לידתו המדויק אינו ידוע, אך עצמותיו הראו כי סחוס הגדילה סביב ברכיו עדיין לא נסגרו לחלוטין בזמן מותו.

מסמכי הגיוס מראים כי פמפרי חתם על חוזה ההתגייסות המחודש שלו בסימן X, ככל הנראה משום שלא ידע לכתוב. הוא שירת ברגימנט השביעי של מרילנד, שהשתתף בכמה מהקרבות המרכזיים של המהפכה האמריקאית, ובהם ברנדיוויין, גרמנטאון ומונמות'. יחידתו גם שהתה עם כוחותיו של ג'ורג' וושינגטון בחורף הקשה בוואלי פורג'. החוקרים מעריכים כי פמפרי צעד כ-1,600 קילומטרים במהלך שירותו הצבאי.

ב-16 באוגוסט 1780 השתתף הצעיר בקרב קמדן בדרום קרוליינה, שהסתיים באחת התבוסות הקשות ביותר של הצבא הקונטיננטלי. הכוחות הבריטיים בפיקודו של הגנרל צ'רלס קורנווליס הביסו את האמריקאים, וכ-900 לוחמים נהרגו. רבים מן המתים נותרו בשטח הקרב, חשופים לחום, ללחות ולבעלי חיים.

לא נמצאה על עצמותיו של פמפרי פגיעה ברורה שמסבירה את מותו. החוקרים מעריכים כי ייתכן שנהרג מפציעה ברקמות הרכות, כגון דקירת כידון, שלא הותירה סימן שניתן לזהות לאחר כמעט מאתיים חמישים שנה מאוחר יותר.

ביוני 2026 התכנסו כמה מצאצאי משפחתו לטקס מרגש במרילנד, לאחר שהחוקרים הודיעו כי הם בטוחים מספיק בזיהוי. חלק מקרובי המשפחה פרצו בבכי כאשר שמעו לראשונה את סיפורו המלא של החייל הצעיר, שבמשך דורות כמעט נמחק מן ההיסטוריה.

עם זאת, תהליך ההכרה הרשמי עדיין לא הסתיים. בני המשפחה והחוקרים ממתינים לכך שממשלת ארצות הברית תאשר את הממצאים ותחליף את המצבה שעליה נכתב "אלמוני" במצבה הנושאת את שמו של ג'ון פמפרי.

לדברי קרוב משפחתו, פמפרי וחבריו הקריבו את חייהם למען המדינה החדשה שקמה באמריקה. כעת, לקראת ציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, אחד החיילים שנשכחו סוף סוף מקבל בחזרה לא רק את שמו, אלא גם את מקומו בהיסטוריה.