נותרו רק 102: זן הגמלים הלבן והנדיר נמצא על סף היעלמות

גמל המאלווי ( צילום: צילום מסך )

זן גמלים נדיר מהודו ניצב בפני סכנת הכחדה ממשית: לפי נתוני מפקד בעלי החיים האחרון, נותרו במדינה רק 102 גמלים מזן מאלווי, אחד מתשעת זני הגמלים המוכרים רשמית בהודו. בעקבות הירידה החדה במספרם פתח המרכז הלאומי לחקר גמלים בתוכנית שימור ורבייה מדעית.

במסגרת התוכנית רכש המרכז 12 גמלים מהזן, בהם שלושה זכרים ותשע נקבות. החוקרים מתכננים לבצע רבייה מבוקרת בין פרטים טהורים, במטרה להגדיל את האוכלוסייה מבלי לפגוע בזהות הגנטית הייחודית של הזן. לדברי החוקרים, זן שבו נותרו פחות מ-300 נקבות המסוגלות להתרבות נחשב לזן המצוי בסכנה. לצד המאלווי, גם זני המווארי והמוואטי נמצאים כיום בקטגוריה זו. גמל המאלווי מזוהה בעיקר בזכות צבעו הלבן והוא נחשב לקטן ביותר מבין זני הגמלים בהודו. נקבה יכולה להניב כארבעה עד חמישה קילוגרמים של חלב במחזור חליבה. בעבר שימשו הגמלים בעיקר לתחבורה ולנשיאת מטענים, אולם התפתחות התחבורה הממונעת ושינויים באורח החיים הכפרי הפחיתו במידה ניכרת את הצורך בהם.

גמלי המאלווי הנדירים ( צילום: צילום מסך )

הזן נפוץ באופן מסורתי באזור מאלווה שבמדינת מאדהיה פראדש, בעיקר במחוזות מנדסאור, נימאץ', רטלאם וגוואליור. ניתן למצוא פרטים גם בחלקים ממדינת רג'סטאן, בהם קוטה, בונדי, ג'לאוואר ובאראן. לדברי גורמי המקצוע, הירידה בכדאיות הכלכלית של גידול הגמלים והשינויים החברתיים והכלכליים באזורים אלה הם בין הסיבות המרכזיות לצניחה במספרם.

מלבד תוכנית הרבייה, החוקרים מתכוונים ללמוד לעומק את תכונותיו המיוחדות של הגמל ולפעול בקרב חקלאים ומגדלי בעלי חיים כדי להחזיר לו ערך כלכלי. התוכנית מתבצעת בשיתוף הלשכה הלאומית למשאבים גנטיים של בעלי חיים, והמומחים מדגישים כי ללא מעורבות פעילה של הקהילות המקומיות, גם מאמצים מדעיים לא יספיקו כדי להציל את הזן הנדיר מהיעלמות.