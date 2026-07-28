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'מהלך נועז ולא חוקי'

קפצו מראש המגדל ונעלמו: המשטרה מחפשת אחר שני צנחנים

שני צעירים רכשו כרטיסים למגדל מחט החלל, הסתירו את ציוד הצניחה עד שהגיעו לתצפית העליונה, טיפסו מעבר לקיר הזכוכית וקפצו מגובה של כ-184 מטרים | המאבטחים לא הצליחו לקבוע היכן נחתו, והמשטרה הודיעה כי הם צפויים לעמוד בפני אישומי הסגת גבול

11:04
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הרגעים שלפני הקפיצה (צילום מסך)

משטרת סיאטל פתחה בחיפושים אחר שני גברים שביצעו קפיצת BASE נועזת ולא חוקית מראש מגדל מחט החלל, אחד מסמליה המפורסמים ביותר של העיר.

לפי המשטרה, השניים רכשו כרטיסי כניסה רגילים והגיעו למגדל ביום שישי בסביבות השעה 20:50. מצלמות האבטחה תיעדו אותם בקומה העליונה, לפני שנכנסו לשירותים ויצאו מהם כשהם חובשים קסדות. לאחר מכן רצו לעבר קיר הזכוכית המקיף את מרפסת התצפית, טיפסו מעבר לו וקפצו מהמבנה שגובהו כ-184 מטרים.

השניים פתחו מצנחים במהלך הנפילה ונחתו באזור שלא זוהה. אנשי האבטחה במקום לא הצליחו לראות היכן נחתו, וגם השוטרים שהוזעקו לזירה לא הצליחו לאתר אותם. זהותם טרם התבררה, והמשטרה תיארה אותם כגברים לבנים בשנות ה-20 המאוחרות לחייהם.

כמו כן, המשטרה מסרה כי אם ייתפסו, השניים צפויים לעמוד בפני אישומים בגין הסגת גבול. הנהלת מחט החלל לא מסרה תגובה מיידית לאירוע.

קפיצת BASE היא ענף ספורט אתגרי שבו קופצים ממבנים או מעצמים קבועים ופותחים מצנח בגובה נמוך יחסית. ראשי התיבות BASE מתייחסים לארבעה סוגי נקודות קפיצה: בניינים, אנטנות, גשרים וצוקים או תוואי קרקע טבעיים. בשל הגובה הנמוך וזמן התגובה הקצר, מדובר בפעילות מסוכנת במיוחד, שבמקומות רבים אסורה ללא אישור.

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