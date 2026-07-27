התפקיד החדש של אביחי מנדלבליט

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עו"ד פרופ' אביחי מנדלבליט, מונה השבוע לדיקן הפקולטה למשפטים באקדמית רמת גן, אשר הושקה לאחרונה עם קבלת אישור המועצה להשכלה גבוהה. מנדלבליט העדיף לבנות ולפתח פקולטה חדשה למשפטים, זאת לפי דרכו שלו ולפי חזונו של נשיא המכללה, פרופ' מוחמד ותד.

עד לאחרונה שימש מנדלבליט כדיקן בית הספר למשפטים במרכז למשפט ועסקים. במסגרת תפקידו החדש באקדמית רמת גן, הוא יוביל את הפקולטה בתחומי ההוראה, המחקר, פיתוח והעשרת תוכניות הלימוד הקיימות, לצד חיזוק הקשר בין האקדמיה לעולם המשפט והעשייה הציבורית. מארבעה עשורים בשירות הציבורי – לאקדמיה מנדלבליט (61), תושב פתח תקווה, נשוי לרונית ואב לשישה, מביא עמו ניסיון מקצועי ואקדמי רחב שנצבר לאורך קריירה בת ארבעה עשורים במערכת הציבורית, הביטחונית והאקדמית. הוא בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני ודוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן בנושא "לוחמה משפטית ומדינת ישראל - ניסיון העבר ומבט לעתיד". את דרכו המקצועית החל בפרקליטות הצבאית, שבה שירת במשך 26 שנים והתקדם עד לתפקידים הבכירים כסנגור הצבאי הראשי, סגן הפרקליט הצבאי הראשי ולבסוף הפרקליט הצבאי הראשי (הפצ"ר) בדרגת אלוף. במסגרת תפקידו כפצ"ר הוביל את המערך המשפטי של צה"ל בתקופות של שרשרת אתגרים ביטחוניים כמלחמת לבנון השנייה, מבצע "עופרת יצוקה" ואירועי המרמרה, שכללו התמודדויות משפטיות מורכבות בזירה הבינלאומית, לרבות ליווי ההליך המשפטי של צה"ל מול ועדות חקירה לאומיות ומול גופי המשפט הבינלאומיים. בתקופת כהונתו פעל לחיזוק מעמדו של הייעוץ המשפטי המבצעי ולהטמעת כללי המשפט הבינלאומי בקרב מפקדי צה"ל. עם פרישתו מצה"ל בשנת 2011 הצטרף למכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) כחוקר בכיר, ובשנת 2013 מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד מזכיר הממשלה. בשנת 2016 מונה ליועץ המשפטי לממשלה – תפקיד שבו כיהן עד שנת 2022. לאחר סיום כהונתו שב לעולם האקדמי והצטרף לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

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"הכשרת דור העתיד מחייבת מצוינות וערכים"

עם כניסתו לתפקיד אמר פרופ' מנדלבליט: "אני רואה בהצטרפותי לאקדמית רמת גן שליחות חינוכית ואקדמית. הכשרת דור העתיד של המשפטנים מחייבת שילוב בין מצוינות אקדמית, חשיבה ביקורתית, ערכים והיכרות עמוקה עם האתגרים המשפטיים והציבוריים של מדינת ישראל. אני מצפה לעבוד יחד עם הסגל והסטודנטים ולהמשיך לחזק את מעמדה של הפקולטה."

נשיא המכללה, פרופ' מוחמד ותד, בירך את מנדלבליט עם כניסתו לתפקיד: "מינויו של פרופ' אביחי מנדלבליט כדיקן הפקולטה למשפטים הוא עדות לאיכות האקדמית הגבוהה המאפיינת את המכללה האקדמית רמת גן. פרופ' מנדלבליט מביא עמו ניסיון ציבורי ומשפטי ראשון במעלה לצד יושרה וערכיות. אני בטוח כי בהובלתו תהווה הפקולטה את חוד החנית של החינוך המשפטי בישראל ותכשיר עורכי דין ברמה הגבוהה ביותר".