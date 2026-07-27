פייגלין נגד מפלגות הממשלה: שורפים קולות ימין מאז 77

מפלגת זהות בהובלת יו"ר המפלגה ח"כ לשעבר משה פייגלין, קיימו בירושלים מה שהוגדר ככנס חירום תחת הכותרת "קריאת השכמה לאומית". במהלך הכנסת תקפו רבים מהדוברים את ההסכמים הבינלאומיים המקודמים על ידי הממשלה, בדגש על ההסדרים המתגבשים ברצועת עזה שקודמו לאחרונה בקבינט.

לצד דוברים נוספים ורבים, יושב ראש המפלגה יצא כנגד הממשלת הנוכחית, ותקף אותה על מה שתיאר כצביעות ובזבוז של ניצחונות הימין בקלפי וניצחונות לוחמי צה"ל בשטח: "הם אומרים בחוצפתם שאני שורף קולות לימין, בכל משאית שנכנסת לעזה נשרפים קולות הימין, מאז 77 נשרפים קולות הימין!"

דבריו, לאחר שנתיים וחצי שבהן נשלחו לוחמים להקריב את חייהם, הממשלה בוחרת להמשיך באותה הקונספציה, ומי שמעוניין בהמשך המדיניות הזו מוזמן להמשיך ולהצביע למפלגות השלטון הקיימות.

לצידו נשאו דברים תקיפים לא פחות דוברים רבים, כגון איש המודיעין והאסטרטגיה, אל"מ (במיל') רונן כהן: ""הסיפור של עזה, אין לו דרך אחרת להסתיים חוץ מכיבוש, גירוש, התיישבות. עכשיו זה לא היה בכלל על השולחן. נתניהו אמר ולא הסתיר בעניין ההתיישבות בעזה - גם לאמריקאים וגם בכנסת - לא תהיה התיישבות בעזה! וזה התפקיד של מפלגה כמו זהות: לעמוד ולהגיד האירוע הזה לא עובר, אנחנו קמים ויוצאים מהקרקס הזה.".

חוקר איראן והמזרח התיכון, אליהו יוסיאן, כיוון מצידו את הביקורת אל הדרג הצבאי הפיקודי: יוסיאן תקף את תפקודם של הבכירים בצמרת צה"ל, טען כי גנרלים במטה הכללי מסרבים ליישם מדיניות ימינית, והבהיר כי תפיסת 'צה"ל הקדוש' אינה יכולה להוות כסות למחדל תפיסתי.

יו"ר ארגון 'צעדת האימהות', סימה חסון, שיתפה בעדות קשה מתוך השטח, וציינה כי הקימה את הארגון שנתיים לפני הטבח וכי דבר לא השתנה מאז. חסון תיארה פניות קשות של קצינים ולוחמים המדווחים כי "קשורים להם את הידיים" וכי נמנע מהם לירות במחבלים בעזה. היא שיתפה כי לוחם סיפר לה שעזב תפקיד לחימה לאחר שלא אופשר לו לפתוח באש, וקראה לחילופי שלטון עמוקים.

לבסוף, חתם את הדברים יו"ר המפלגה פייגלין בהתחייבות למהלך יוצא דופן, והצהיר כי החוק הראשון שזהות תבקש לחקוק הוא תוספת לשמה של המדינה: "ישראל - מדינת העם היהודי". פייגלין הבהיר כי לא מדובר בהצהרה סמלית בלבד, אלא בלבו של הוויכוח על הזהות הלאומית.