שגרירות ארה"ב אוסרת על כניסה ליהודה ושומרון

בעקבות גל הטרור המתגבר ביהודה ושומרון, ובעקבות שורה של אירועים נפיצים, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אזהרה חריגה וגורפת לאנשיה ובני משפחותיהם, ואסרה עליהם לבקר כלל בשטחי יהודה ושומרון משום סיבה שתהיה.

מטעם השגרירות נמסר כך: "בשל החמרה בדאגות הביטחוניות ותנודתיות מוגברת בגדה המערבית, שגרירות ארצות הברית מגבילה זמנית את הנסיעות האישיות של כל עובדי ממשלת ארצות הברית ובני משפחותיהם אל הגדה המערבית".

"הגבלה זו תישאר בתוקפה עד יום רביעי, 29 ביולי 2026, אלא אם תוארך או תבוטל".

בנוסף להודעה החריגה באופיה, גם השפה בה בוחרת השגרירות להתבטא מרימה גבות, כאשר בהודעת השגרירות בירושלים מכונה יהודה ושומרון 'הגדה המערבית', שפה אליה גורמים כמו השגריר עצמו, מייק האקבי, הביעו בעבר התנגדות וחגגו את הקשר היהודי והתנכי אל יהודה ושומרון.