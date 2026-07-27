ר"מ קטאר חושף: גם בנט ולפיד העבירו כסף לחמאס

ראש ממשלת קטאר, ח'ליפה בן חמד אל ת'אני, התראיין לפני זמן קצר ויצא וחשף באופן פומבי וגלוי את המעורבות של כל הממשלות בשנים האחרונות בהעברת כספים קטאריים לרצועה ולחמאס, והודיע בריש גלי כי העברת הכספים הייתה שקופה ומוסכמת על כל הצדדים, גם בידיעת ראש הממשלה דאז בנט וגם בתקופת לפיד כראש ממשלת מעבר.

בראיון שקיים עם המשפיען האנטישמי טאקר קרלסון, טען אל ת'אני: "כל הכסף שאנחנו העברנו, מה שהם מתארים בתור סיוע לחמאס, הלך לעזה ולאנשים, וזה היה תהליך מאוד שקוף, ארצות הברית הייתה מודעת אליו וישראל הייתה זו שניהלה אותו".

ראש הממשלה הקטארי המשיך ותיאר: "וזו לא הייתה ממשלה אחת, זה היה לאורך כל הממשלות, זה היה נתניהו, בנט, התנהלנו מול כל הסוכניות, גם לפיד היה ראש ממשלה לנקודת זמן מסוימת, כולם היו מעורבים בסיוע הזה".