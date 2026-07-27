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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: נתניהו מגדיל את הפער; בנט מתרסק לחד ספרתי

מפת המנדטים מעודכנת לפי סקר "דיירקט פולס": הדמוקרטים מגיעים ל-10 מנדטים, הציונות הדתית מגרדת 5 מנדטים, וארבע מפלגות נותרות מחוץ לכנסת. התוצאות המלאות

20:41
6 תגובות
נתניהו (מתוך הפודקאסט)

סקר מנדטים חדש של i24NEWS, שנערך באמצעות מכון המחקר "דיירקט פולס", לבדוק לאיזו מפלגה היו מצביעים אילו הבחירות היו נערכות היום.

לפי התוצאות, מפלגת הליכוד מובילה בפער ניכר ועומדת על 29 מנדטים. במקום השני ניצבת מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 21 מנדטים.

מפלגת 'הדמוקרטים' מקבלת בסקר 10 מנדטים, בעוד ששלוש מפלגות זוכות ל-9 מנדטים כל אחת: "ביחד", ישראל ביתנו וש"ס. יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים, והרשימה המשותפת עומדת על 7 מנדטים.

גיא עזרא

בתחתית התמונה הפרלמנטרית נמצאות הציונות הדתית ורע"ם, שמקבלות 5 מנדטים כל אחת.

על פי הסקר, המפלגות "זהות", "המפלגה הכלכלית", "כחול לבן" ו"בית ציוני" אינן עוברות את אחוז החסימה.

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אליהו
לפני שעה

פעם המדינה שמה את הביטחון בראש,היום מנהיגים עסוקים בסקרים במקום באזרחים שנפגעים יום יום
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