השריון שיציל את סמוטריץ' מאחוז החסימה | גיא עזרא

תוצאות הפריימריז שנערכו אתמול במפלגת 'הציונות הדתית' הציבו מראה מורכבת בפני הנהגת המפלגה. מבט קצר על העשירייה הראשונה והמקומות הריאליים מגלה תמונה ברורה מאוד: כל המועמדים שנבחרו למקומות האלו הם תושבי יהודה ושומרון.

מעבר לכך, ייצוג הנשים במפלגה חטף מכה קשה כאשר מיכל וולדיגר, ששימשה כקולם של תושבי הערים וגוש דן (כתושבת גבעת שמואל), נדחקה למקום לא ריאלי. כעת, אורית סטרוק נותרה האישה היחידה במקום בולט. אם מוסיפים לכך את היעדר הנציגות המזרחית והחלל הגדול שנוצר בעקבות פרישתם של אופיר סופר ומשה סולומון, מבינים שלמפלגה יש בעיית ייצוג קשה לקראת הבחירות.

בעיית הייצוג הזו מגיעה ברגע הקריטי ביותר עבור סמוטריץ'. כמעט בכל הסקרים האחרונים מפלגת הציונות הדתית עומדת ממש על סף אחוז החסימה. גם בסקרים המחמיאים יותר שבהם היא מצליחה לעבור, היא גרד את ה-4 או 5 מנדטים – נתון גבולי שלא מבטיח דבר ביום הפקודה. במצב שבו חסר למפלגה ה"גרוש ללירה" כדי להבטיח את הישרדותה הפוליטית, הישענות על בסיס מצביעים צר היא סיכון שהיא אינה יכולה לרשות לעצמה.

הציונות הדתית מעולם לא הייתה שייכת רק ליישובי יו"ש או למגזר החרד"לי הצר. היא תמיד הקיפה עיירות פיתוח, פריפריה גיאוגרפית, מסורתיים ואנשי ערים במרכז הארץ. כדי למנוע זליגת מנדטים חדה וכדי להחזיר את הגוון הרחב של הציבור הדתי-לאומי והמסורתי, בצלאל סמוטריץ' חייב לבצע מהלך אמיץ בשריונים השמורים לו – והשם הברור ביותר לעשות זאת הוא העיתונאית נטעלי שם טוב.