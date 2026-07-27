עמית סגל: זה המכשול העיקרי של איזנקוט בדרך לראשות הממשלה

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל מנתח באולפן 'חדשות 12' את המפות הפוליטיות בגוש האופוזיציה, ומצביע על המכשול המרכזי שעומד בפני גדי איזנקוט בדרכו לכס ראש הממשלה. לדברי סגל, "המכשול של איזנקוט לראשות הממשלה הוא לא נתניהו – הוא אביגדור ליברמן". סגל מסביר כי במידה ויו"ר 'ישראל ביתנו' ישיג כוח פוליטי משמעותי, הוא לא יהסס לדרוש את התפקיד הבכיר: "עם 10 מנדטים הוא ידרוש את ראשות הממשלה ויגיד לאיזנקוט: 'אני יותר מנוסה'".

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סגל מוסיף ומבהיר את משמעות האמירות האחרונות של איזנקוט בנושא גודל המפלגות והתאמתן להנהגת המדינה. לפי סגל, "כשאיזנקוט אומר שראש ממשלה עם עשרה מנדטים זה לא ראוי, הוא בכלל לא מתכוון לבנט – הוא מתכוון לליברמן".