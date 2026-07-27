טראמפ על המחלוקות עם נתניהו: "הוא לא קובע לי"

בזמן שראש הממשלה נתניהו טס בדרכו לארצות הברית לפגישה עם הנשיא האמריקאי, טראמפ חושף את כל הפרטים בשיחות עם כתבים על גבי מטוס האייר פורס 1.

בקשר ללחימה מול איראן, הסביר טראמפ כך: "הסיבה היחידה שאיראן רוצה לדבר זה כי היא במצב לא טוב. יש לנו זמן, יש סיכוי טוב שיקרה משהו בשיחות, אם לא אז נחזור למה שעשינו קודם".

לטענת הנשיא: "איראן ספגה הרבה מאוד במהלך 14 הימים האחרונים, הם ביקשו מאיתנו מאוד יפה 'בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אם לא תהיה עסקה, נחזור ללחימה כמו קודם".

בקשר לתיאום עם ראש הממשלה נתניהו וישראל, תיאר כך: "יש קצת מחלוקות עם נתניהו, אבל המצב טוב, העמדות שלנו ושל ישראל די קרובות בנוגע לאיראן".

במענה לשאלת אחד הכתבים בקשר לחשש בישראל בקשר לעסקת F-35 אפשרית בין טורקיה וארה"ב, והתנגדות נתניהו קבע טראמפ בנחרצות: "הוא לא קובע לי, אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור מטוסים".

ובקשר למתח בין טורקיה וישראל הסביר: "הוא (ארדואן) לא מעריץ גדול של ישראל אבל הוא חבר טוב שלי".

בנוסף, הכחיש הנשיא טראמפ את הדיווחים על כמויות מיירטים נמוכות: "יש לנו הרבה תחמושת, סוגים שונים. ביידן נתן הרבה לאוקראינה, ואנחנו בונים את זה מחדש. יש לנו גם הרבה מהציוד הבינוני, יותר ממה שנוכל אי פעם להשתמש בו".