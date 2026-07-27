טראמפ במתקפה על טאקר קרלסון: שנאת היהודים שיגעה אותו

הנשיא דונלד טראמפ השתמש ברשת החברתית בבלותו כדי לשגר מתקפה משוללת רסן כנגד מקורבו השמרני לעבר, טאקר קרלסון, מי שהפך בשנים האחרונות לאחד ממובילי תנועת הימין האנטישמית-בדלנית בארצות הברית.

קרלסון היה בעברו שדרן טלוויזיה בלב המיינסטרים השמרני, בעל תוכנית אירוח וראיונות מצליחה ברשת פוקס ניוז, והיה נחשב לאחד הקולות המשמעותיים ביותר בלב השיח השמרני. אך בשנים האחרונות, נדד קרלסון אל מחוזות השנאה והקונספירציה.

הוא פוטר לפני כשלוש שנים מרשת פוקס ניוז ופתח תוכנית אינטרנטית ברשת X (לשעבר טוויטר) שהפכה לאחד ממוקד השיח של הימין-הבדלני אנטישמי, והוא נחשב ככל הנראה לקול הדומיננטי ופומבי ביותר בתנועה.

טראמפ שיתף פוסט חריף שתקף את קרלסון על שנאתו ליהודים, ותיאר את התנהלותו כ"לא שפויה" והתאבדות קריירה.

את הפוסט שיתף הנשיא ברשת Truth Social בבעלותו, ונכתב בו כך: " האיש הזה (טאקר קרלסון) נדבק במקרה של 'שגעון שנאת יהודים' וזה הוביל אותו במורד מסלול אפל והרסני, פטריוט שמרני שהרס לעצמו את החיים וביצע התאבדות קריירה כפי שלא נראה קודם, טראגי".