יש לכם פלייסטיישן? השינוי הגדול שסוני מתכננת

סוני אינטראקטיב אנטרטיינמנט הודיעה היום (שני) על שינוי משמעותי באופן הפצת המשחקים לקונסולות פלייסטיישן: החל מינואר 2028 תופסק הפקת הדיסקים הפיזיים לכל המשחקים החדשים שייצאו למערכת.

לאחר כניסת השינוי לתוקף, משחקים חדשים יהיו זמינים בחנות PlayStation Store ובחנויות השונות בפורמט דיגיטלי בלבד. בכך תיפרד החברה מהדיסקים הפיזיים עבור כותרים חדשים ותעביר את פעילותה בתחום המשחקים למודל דיגיטלי.

בחברה הבהירו כי המהלך לא ישפיע על משחקים שכבר יצאו בדיסק, וגם לא על משחקים שצפויים לצאת בפורמט פיזי לפני ינואר 2028. כלומר, המעבר יחול רק על משחקים חדשים שיושקו לאחר המועד שנקבע.

סוני הסבירה כי ההחלטה התקבלה בעקבות השינויים בהעדפות הצרכנים ובתעשיית הבידור הרחבה. לטענתה, העדפת הקהל למדיה דיגיטלית כבר עולה באופן משמעותי על הביקוש לדיסקים פיזיים, ולכן מדובר בכיוון טבעי עבור החברה.

עוד מסרה החברה כי המעבר יאפשר לה להתאים את פעילותה לאופן שבו מרבית קהילת השחקנים מעדיפה כיום לגשת למשחקים ולשחק בהם. בסוני מתכוונים להפנות את משאביהם להמשך פיתוח וחדשנות בדרכים שבהן שחקנים יכולים לקבל גישה לכותרים החדשים.

למרות הפסקת הייצור הפיזי, בחברה הדגישו כי בכוונתם להמשיך לאפשר לצרכנים לבחור היכן לרכוש משחקים חדשים, בין אם דרך חנות הפלייסטיישן ובין אם אצל קמעונאים שיציעו את הכותרים בפורמט דיגיטלי.

במקביל להכרזה על הפסקת הדיסקים, סוני הפנתה את המשתמשים גם לעדכונים חשובים נוספים הנוגעים לחנות PlayStation Store עבור קונסולות PS3 ו-PS Vita, אך פרטי העדכונים הללו לא נכללו בהודעה שנמסרה.