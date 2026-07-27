אליהו ליבמן ניחם את משפחת בניהו מלט וחשף קשר כואב לרצח

אליהו ליבמן ניחם את משפחת בניהו מלט הי"ד ( צילום: ללא )

אש מועצת קריית ארבע לשעבר ומועמד מפלגת נעם לכנסת, אליהו ליבמן, הגיע היום (שני) לניחום אבלים בבית משפחתו של לוחם צה"ל בניהו מלט הי"ד, שנרצח בפיגוע הירי ביום שישי האחרון. במהלך הביקור חשף ליבמן את הקשר האישי והכואב שלו לכפר תל, שממנו יצאו המחבלים.

ליבמן סיפר לבני המשפחה כי בתוך שעות ספורות הוא צפוי להשתתף באזכרת אחיו, שניאור שלמה ליבמן הי"ד, שנרצח לפני 28 שנים יחד עם אראל בן נון הי"ד. לדבריו, המחבלים שרצחו את השניים יצאו מהכפר תל ושבו אליו לאחר הפיגוע.

"יש לנו חשבון משותף, למשפחת מלט ולנו, עם הכפר תל", אמר ליבמן. הוא הוסיף כי המחבלים שרצחו את אחיו לא חוסלו, אלא נעצרו ובהמשך שוחררו במסגרת עסקת שליט. לדבריו, הם היו מעורבים בהמשך גם ברצח בן משפחתו שנקרא על שם אביו.

על רקע הדברים מתח ליבמן ביקורת חריפה על מדיניות ישראל במאבק בטרור. לטענתו, תגובה קשה כבר לאחר רצח אחיו ואראל בן נון הייתה עשויה למנוע קורבנות נוספים. "אם היו מחריבים אז את תל, אפשר היה לומר שאחי ואראל היו הקורבנות האחרונים", אמר.

ליבמן קרא לגבות מחיר כבד מהטרור ולהקים במקום יישוב חדש לזכרם של בניהו מלט ומפקדו, יובל עזרא הי"ד. "אסור שהדם שלהם יהיה לשווא", הדגיש.

לצד הביקורת והקריאה לשינוי המדיניות, פנה ליבמן לבני משפחת מלט בדברי חיזוק. הוא שיתף כי גם בחלוף 28 שנים הכאב על אובדן אחיו אינו נעלם, אך אמר כי עם ישראל כולו שותף לכאבה של המשפחה. לדבריו, יש להמשיך את דרכו של בניהו מתוך אמונה, גבורה ואחדות.