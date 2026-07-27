אל תצאו החוצה: שיא החום בדרך אלינו. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בעלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.
יום שלישי (28.07.26): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה.
יום רביעי (29.07.26): יהיה בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה – בעיקר בפנים הארץ ובהרים. במישור החוף יהיה הביל.
יום חמישי (30.07.26): יום בהיר שבו תורגש הכבדה בעומסי החום. בפנים הארץ ובהרים ייעשה חם ויבש מהרגיל לעונה, ובמישור החוף ימשיך להיות הביל.
יום שישי (31.07.26): יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים, ובאזור מישור החוף יימשך מזה אוויר הביל.
יום שבת (01.08.26): ללא שינוי ניכר – חם מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים, והביל במישור החוף.