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אל תצאו החוצה: שיא החום בדרך אלינו. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בעלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. תחזית מזג אוויר

18:08
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גל חום (שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בעלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.

יום שלישי (28.07.26): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה.

יום רביעי (29.07.26): יהיה בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה – בעיקר בפנים הארץ ובהרים. במישור החוף יהיה הביל.

יום חמישי (30.07.26): יום בהיר שבו תורגש הכבדה בעומסי החום. בפנים הארץ ובהרים ייעשה חם ויבש מהרגיל לעונה, ובמישור החוף ימשיך להיות הביל.

יום שישי (31.07.26): יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים, ובאזור מישור החוף יימשך מזה אוויר הביל.

יום שבת (01.08.26): ללא שינוי ניכר – חם מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים, והביל במישור החוף.

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