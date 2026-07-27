הנתון המדאיג חושף: איראן שולטת לחלוטין בתנועה בהורמוז

מיצרי הורמוז ( מתוך טוויטר )

כמעט כל כלי השיט שנעו במשך הימים האחרונים במצרי הורמוז, עשו זאת במסלולים שאושרו על ידי המשטר האיראני ומשמרות המהפכה, מידע המצביע על שליטה גוברת לרמה כמעט אבסולוטית של איראן על המפרץ הפרסי, בזמן שארצות הברית מורידה יותר ויותר את הרגל מהגז.