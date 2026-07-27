הנתון המדאיג חושף: איראן שולטת לחלוטין בתנועה בהורמוז

כמעט כל כלי השיט שנעו במשך הימים האחרונים במצרי הורמוז, עשו זאת במסלולים שאושרו על ידי המשטר האיראני ומשמרות המהפכה, מידע המצביע על שליטה גוברת לרמה כמעט אבסולוטית של איראן על המפרץ הפרסי, בזמן שארצות הברית מורידה יותר ויותר את הרגל מהגז.
המידע שנאסף על ידי גוף הביטחון ומחקר הסיכון הימי "Marisks" וכולל נתונים של קרוב ל-80 ספינות שנעו במפרץ במהלך 72 השעות האחרונות חושף תמונה מדאיגה ביותר.
על פי הנתונים שנחשפו על ידי Marisks, בשלושת הימים האחרונים נעו באופן גלוי 78 כלי שיט במצר, מתוכם 20 ספינות תחת דגל איראני ו-58 תחת דגלים בינלאומיים.
מתוך 58 כלי השייט העצמאיים, כולם השתמשו במסלול שאושר על ידי איראן ומשמרות המהפכה בצפון המצר, וייתכן וגם שילמו עמלות למשטר האיראני. במקביל במהלך 72 השעות האחרונות, אפילו ספינה בודדת לא שטה במסלול הדרומי המגובה על ידי ארה"ב סמוך לחופי עומאן.
"התנועות היחידות ליד הצד הדרומי הן כלי שיט מקומיים של איחוד האמירויות וכלי תמיכה ימיים, ולא ספינות מסחר" נמסר מטעם חוקרי Marisks. גם קבוצת המודיעין הימי, Windward, הצטרפה למסקנות המטרידות, וציינה שהיום 7 כלי שיט נוספים נעו דרך המצר, גם הם עולם במסלול הצפוני האיראני.