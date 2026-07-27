דיווח: וואלה הציע קמפיין ב-600 אלף שקל למשרד בן גביר

תר וואלה הציע למשרד לביטחון לאומי קמפיין תוכן בשווי של כ-600 אלף שקלים לקידום פרויקט הרחבת כיתות הכוננות שמוביל השר איתמר בן גביר, כך דווח היום (שני) ב״הארץ״. לפי הפרסום, בכירים במשרד דנו בהצעה, אך הסכם בין הצדדים טרם נחתם.

על פי הדיווח, שיתוף הפעולה תוכנן להימשך שלושה חודשים, מהחודש הבא ועד לימים שלפני הבחירות. במסגרת הקמפיין, שאמור היה להיקרא ״בחזית הבית״, הוצע לפרסם באתר כתבות, להפיק סדרה דוקומנטרית ולקיים משדר מיוחד שיעסקו בכיתות הכוננות.

התכנים המתוכננים נועדו להציג את פעילות כיתות הכוננות שהקים המשרד מאז 7 באוקטובר ולהמחיש את תרומתן לביטחון המדינה. לפי ההצעה, אנשי מערכת החדשות של וואלה היו אמורים להפיק ולכתוב את התכנים, לצד גילוי נאות תחת שמו של המשרד לביטחון לאומי.

עוד דווח כי הקמפיין היה אמור לקבל קידום ברשתות החברתיות של וואלה, באפליקציית חמ״ל ובתחנות הרדיו 99FM ו-103FM, הנמצאות גם הן בבעלות איש העסקים אלי עזור.

מקור שנחשף לפרטי ההצעה הגדיר את המהלך ״אירוע חסר תקדים״, וטען כי לא זכורות לו שיחות דומות בין וואלה לבין משרד ממשלתי בתקופת בחירות. לדבריו, קיים קושי בכך שמערכת חדשות המסקרת באופן שוטף את בן גביר ואת פעילות המשרד תפיק במקביל תוכן ממומן לקידום אחד הפרויקטים המרכזיים שלו.

על פי הפרסום, אנשי מחלקת הסחר של וואלה יזמו את הפנייה והציגו למשרד נתונים על היקפי החשיפה של האתר. עוד נטען כי הפנייה בוצעה לקראת פיזור הכנסת, כאשר מועד הבחירות כבר היה ידוע.

בכיר בוואלה טען כי הקמפיין לא צפוי לצאת לפועל בשל הסמיכות לבחירות. מהאתר נמסר: ״וואלה אינה מגיבה על נושאים מסחריים הקשורים במחלקה המסחרית בלבד, בכל מקרה כל עסקה של תוכן שיווקי כוללת דיסקליימרים לפי החוק ולא תהיה עסקה עם משרד ממשלתי בשל הסמיכות לבחירות וחוק הבחירות שאינו מאפשר זאת״.

במשרד לביטחון לאומי מסרו מנגד כי לא הוצגה לאגף הדוברות וההסברה הצעה לשיתוף פעולה עם האתר. ״לאגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה במשרד לביטחון לאומי לא הוצגה שום הצעה לשיתוף פעולה עם אתר וואלה״, נמסר.

עוד הוסיפו במשרד: ״ככלל, המשרד פועל כמקובל בהתאם להוראות התכ״מ ודיני המכרזים״. לפי הדיווח, אף שהתקיימו שיחות ונערכו דיונים על ההצעה, בשלב זה לא נחתם הסכם והקמפיין לא יצא לדרך.