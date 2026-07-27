הנקודה האדומה: למי ייתן סמוטריץ’ את הקול?  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"זוהי הודעה לבוחר בצלאל סמוטריץ’.

שלום לך. אתה עומד לקראת בחירה קשה ביותר:

את מי מחבריך למפלגת "הציונות הדתית" שמייצגת בעיקר אותך ועוד כמה מתנחלים

שאתה בטוח שיצביעו לך תשאיר מחוץ לכנסת הבאה כי יש לך רק שלושה מקומות ריאליים.

אחד מהם שלך. הרווחת אותו ביושר אחרי שבחרת בתיק האוצר במקום ביטחון הפנים-התיק שידוע כמחסל קריירות פוליטיות של רבים וטובים ואולי זו הסיבה שבן-גביר שינה לו את השם.

אז את מי תיקח אתך בטנק המצוות המשוריין לכנסת?

את שמחה רוטמן, שחוץ מלנהל מלחמת חורמה נגד היועמ"שית לא עשה הרבה למען הסרוגים?

ואולי את אורית סטרוק שהביאה לך את קולות אנשים שמעבר לקו הירוק, שעזרו לך לעבור את הקו האדום?

ואולי בכלל מישהו סרוג חדש שנבחר בעשיריה הראשונה בשם עומר רחמים(מי?) , שעשוי להביא לך קולות של אחינו הלא אשכנזים ולהוסיף קצת פלפל למפלגתך שתואמת לטעמך.

קשה תהיה הכרעתך אבל האמת שעכשיו צריך לברך אותך.

כי אחרי שהחגיגה הדמוקרטית נגמרת, אתה בצלאל, הוכחת שיש לך כוח, יש מנהיגות

ומי יודע, אולי אפילו יש עתיד!"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!