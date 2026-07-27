סרוגים
ברוך דיין האמת

צה"ל הודיע: הלך לעולמו האלוף במיל' אביעזר יערי

יערי ז"ל, שכיהן כמפקד המכללה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן, יובא למנוחות בטקס צבאי בקיבוץ מרחביה. צה"ל: "מרכינים ראש"

17:37
תגובות
(דובר צה"ל)

ברוך דיין האמת: האלוף (בדימוס) אביעזר יערי הלך לעולמו היום (ב') בגיל 96. יערי, מבכירי חיל המודיעין בעבר, הותיר אחריו שלוש בנות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, יחד עם פורום המטה הכללי, מפקדי צה"ל וחייליו, התייחסו בצער רב לבלכתו של האלוף במילואים.

יערי יובא למנוחות בטקס צבאי ביום רביעי (29.07.26, ט"ו באב) בשעה 10:30, בבית העלמין בקיבוץ מרחביה.

ארבעה עשורים של שירות ביטחוני

אביעזר יערי נולד בשנת 1930 והתגייס בשנת 1948 לחטיבת גולני (1). לאורך עשרות שנות שירותו מילא שורה ארוכה של תפקידי מפתח:

  • 1971–1975: שירת כראש ענף סוריה בחטיבת המחקר.
  • 1975–1977: שירת כקצין המודיעין של פיקוד הצפון.
  • 1978–1982: שירת כראש חטיבת המחקר באמ"ן.
  • 1983–1986: שירת כמפקד המכללה לביטחון לאומי, תפקידו האחרון בצה"ל.

יערי ז"ל היה בוגר המכללה לביטחון לאומי בעצמו, והקדיש את מרבית חייו לביצורה ולביטחונה של מדינת ישראל.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו