צה"ל הודיע: הלך לעולמו האלוף במיל' אביעזר יערי

ברוך דיין האמת: האלוף (בדימוס) אביעזר יערי הלך לעולמו היום (ב') בגיל 96. יערי, מבכירי חיל המודיעין בעבר, הותיר אחריו שלוש בנות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, יחד עם פורום המטה הכללי, מפקדי צה"ל וחייליו, התייחסו בצער רב לבלכתו של האלוף במילואים.

יערי יובא למנוחות בטקס צבאי ביום רביעי (29.07.26, ט"ו באב) בשעה 10:30, בבית העלמין בקיבוץ מרחביה.

ארבעה עשורים של שירות ביטחוני

אביעזר יערי נולד בשנת 1930 והתגייס בשנת 1948 לחטיבת גולני (1). לאורך עשרות שנות שירותו מילא שורה ארוכה של תפקידי מפתח:

1971–1975: שירת כראש ענף סוריה בחטיבת המחקר.

שירת כראש ענף סוריה בחטיבת המחקר. 1975–1977: שירת כקצין המודיעין של פיקוד הצפון.

שירת כקצין המודיעין של פיקוד הצפון. 1978–1982: שירת כראש חטיבת המחקר באמ"ן.

שירת כראש חטיבת המחקר באמ"ן. 1983–1986: שירת כמפקד המכללה לביטחון לאומי, תפקידו האחרון בצה"ל.

יערי ז"ל היה בוגר המכללה לביטחון לאומי בעצמו, והקדיש את מרבית חייו לביצורה ולביטחונה של מדינת ישראל.