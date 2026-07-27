"פגיעה אנושה": היועמ"שית דורשת להקפיא את חוק מח״ש

היועצת המשפטית לממשלה ביקשה היום (שני) מבג״ץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישומו של החוק לשינוי מבנה המחלקה לחקירות שוטרים. בתגובה שהגישה נטען כי כבר בשלב המינויים והקמת היחידה עלולים להיגרם נזקים שלא יהיה ניתן לתקן, גם אם החוק יבוטל בהמשך.

התגובה הוגשה במסגרת העתירות של התנועה לאיכות השלטון, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, בשער, 23 קציני משטרה בכירים בדימוס ולשכת עורכי הדין. היועמ״שית ביקשה לעצור את מינוי חברי הוועדה, את בחירת מנהל היחידה והממונה, את פעולות ההקמה ואת קביעת תקציב היחידה, עד להכרעה בעתירות.

החוק קובע שינוי מקיף במבנה מח״ש, לרבות הקמת יחידה חדשה לחקירת שוטרים, אנשי שב״כ ואזרחים המעורבים בחשדות. היחידה החדשה תהיה כפופה מבחינה מנהלית לשר המשפטים ולמנכ״ל משרדו, ולצדה יוקם תפקיד חדש של ממונה על התיאום בין החקירות.

לטענת היועמ״שית, התיקון ״מבטל למעשה את מח״ש במתכונתה הנוכחית״ ומקים גוף חקירה ותביעה בעל סמכויות נרחבות, כאשר הליכי המינוי והפיטורים של בעלי התפקידים בו מושפעים מהדרג הפוליטי.

״החוק, במתכונתו, פוגע פגיעה אנושה ביסודות גרעיניים של מדינה דמוקרטית, ובהם שוויון בפני החוק ואכיפת חוק הוגנת ושאינה מושפעת משיקולים זרים״, נכתב בתגובה.

היועמ״שית טענה כי הקמת היחידה עלולה ליצור אפקט מצנן על שוטרים, חוקרים, תובעים, אנשי שב״כ, עורכי דין ועיתונאים. עוד נטען כי הפעלה מקבילה של מח״ש הקיימת ושל היחידה החדשה עלולה לגרום ל״כאוס ארגוני״, לפגיעה בקבלת החלטות בתיקים רגישים ולשיתוק עבודת המחלקה.

אף שחלק מהוראות החוק אמורות להיכנס לתוקף במועד מאוחר יותר, בתגובה נטען כי ליבת השינוי כבר מיושמת. ״מועד התחילה הנדחה של חלק מהוראות החוק יוצר מצג כאילו לא צפוי שינוי משמעותי בשטח בעת הקרובה, אך בפועל נקבעות עובדות משמעותיות בשטח ו׳הרכבת כבר יוצאת מהתחנה׳״, נכתב.

לפי המסמך, קול קורא לתפקיד מנהל היחידה פורסם ב-25 ביוני, והמועד להגשת המועמדויות הוארך עד 2 באוגוסט. בנוסף, חלק מחברי הוועדה שתבחר את בעלי התפקידים כבר מונו.

היועמ״שית הדגישה כי ההליכים מתקדמים בתקופת הבחירות, לאחר שהכנסת התפזרה ב-16 ביולי. לטענתה, הקמת מנגנון המינויים בתקופה זו עלולה לאפשר לממשלה הנוכחית להשפיע על הרכב הוועדה ועל המינויים למשך שנים.

מעבר לבקשת ההקפאה הזמנית, היועמ״שית הודיעה כי עמדתה בהליך העיקרי תהיה שיש לבטל את התיקון כולו. לדבריה, לא ניתן להסתפק בביטול סעיפים בודדים, משום שהקשיים נובעים ממכלול הוראות החוק.

״הקמת היחידה לחקירה ותביעה פוליטית כבר יצאה לדרך״, נכתב בסיום התגובה. היועמ״שית ביקשה מבג״ץ לעצור את המשך יישום החוק עד לדיון ולהכרעה בעתירות.