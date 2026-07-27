ארה"ב מתקפלת? התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן

גורמים בכירים במדינות המפרץ והאזור שוחחו לפני זמן קצר עם גופי תקשורת בינלאומיים, ומסרו עדכונים בקשר לשיחות איראן-ארה"ב מטעם גורמים מקורבים אל המשא ומתן. על פי הגורמים הבכירים, חלה התגמשות משמעותית בעמדות הצדדים, ויש סיכוי משמעותי להשגת פשרות שיחזירו את הפסקת האש ומסמך ההבנות חזרה אל השולחן.

על פי אותם בכירים מקורבים אל השיחות, חל צמצום לא מבוטל בפערים בין וושינגטון לטהראן. לא ברור מי מהצדדים היה זה שהתגמש, שכן האיראנים הודיעו בעבר שלא יקבלו כל שינוי של הסדרי התנועה בהורמוז, בעוד הנשיא טראמפ קבע את פתיחת השיט החופשי בהורמוז כיעד בלתי מתפשר.

אך בצוותי המשא ומתן קיימת היום אופטימיות שלא הייתה אתמול, ורבים מאמינים כי קיים סיכוי לא מבוטל לחזרה לסיכומי מסמך ההבנות.