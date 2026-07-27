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חדשות פוליטי מדיני

אחרי הפריימריז בציונות הדתית: זו ההחלטה של עופר וינטר

תוצאות הפריימריז משפיעות על מהלכיהם של דמויות מרכזיות בימין: החל מהחלטתו של עופר וינטר, ועד למגעים סביב ארדן, אדלשטיין, הנדל ואילוז

17:32
4 תגובות
עופר וינטר (מתוך היוטיוב של כאן 11)

תוצאות הפריימריז שנערכו במפלגת 'הציונות הדתית' מייצרות גלי הדף פוליטיים משמעותיים גם מחוץ לשורות המפלגה. כפי שדווח על ידי העיתונאי ביני אשכנזי ב'ישראל היום', השינויים במפלגה משפיעים ישירות על מהלכיהם של גורמים שונים בימין החופשי והדתי.

אחד השמות הבולטים הוא תא"ל (במיל') עופר וינטר, שלא מתכוון לאחד כוחות עם מפלגת 'הציונות הדתית'. על פי הדיווח, וינטר שואף להקים מפלגה בעלת צביון "כלל ישראלי" שתייצג חתכים שונים ומגוונים באוכלוסייה הישראלית, מעבר למגזר הדתי-לאומי הקלאסי.

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ארדן, אדלשטיין, הנדל ואילוז: התארגנות בימין המילואמניקי

וינטר אינו היחיד שמושפע מתוצאות הפריימריז. מועמד נוסף שמושפע מהתפתחות זו הוא השגריר לשעבר גלעד ארדן, שצפוי להודיע בקרוב על הקמת מפלגה חדשה.

במקביל, פעילים בציבור הדתי-לאומי פנו לאחרונה לח"כ דן אילוז, בבקשה לבחון אפשרות לחבר אותו עם אחד משלושת המועמדים: גלעד ארדן, יולי אדלשטיין או יועז הנדל.

גורמים אלו מייצגים את גוש המילואמניקים ואנשי הימין שמחפשים אלטרנטיבה ימנית, אך מסרבים להצביע למפלגות שהיו חברות בקואליציה האחרונה – בעיקר על רקע תמיכתן בחוק הפטור מגיוס.

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שירה
לפני 45 דקות

10 חודשים הבן שלי שומר עלינו בגבול והממשלה הזו רק נותנת פטורים מגיוס ועסוקה בג'ובים פוליטיים. העסקנים החרדים מרוויחים מיליארדים מהקומבינות האלה בזמן שאנחנו בפריפריה מודאגים מהביטחון ומהגיוס.
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