אחרי הפריימריז בציונות הדתית: זו ההחלטה של עופר וינטר

עופר וינטר ( מתוך היוטיוב של כאן 11 )

תוצאות הפריימריז שנערכו במפלגת 'הציונות הדתית' מייצרות גלי הדף פוליטיים משמעותיים גם מחוץ לשורות המפלגה. כפי שדווח על ידי העיתונאי ביני אשכנזי ב'ישראל היום', השינויים במפלגה משפיעים ישירות על מהלכיהם של גורמים שונים בימין החופשי והדתי.

אחד השמות הבולטים הוא תא"ל (במיל') עופר וינטר, שלא מתכוון לאחד כוחות עם מפלגת 'הציונות הדתית'. על פי הדיווח, וינטר שואף להקים מפלגה בעלת צביון "כלל ישראלי" שתייצג חתכים שונים ומגוונים באוכלוסייה הישראלית, מעבר למגזר הדתי-לאומי הקלאסי.

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