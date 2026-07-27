אחרי הפריימריז בציונות הדתית: זו ההחלטה של עופר וינטר

תוצאות הפריימריז שנערכו במפלגת 'הציונות הדתית' מייצרות גלי הדף פוליטיים משמעותיים גם מחוץ לשורות המפלגה. כפי שדווח על ידי העיתונאי ביני אשכנזי ב'ישראל היום', השינויים במפלגה משפיעים ישירות על מהלכיהם של גורמים שונים בימין החופשי והדתי.
אחד השמות הבולטים הוא תא"ל (במיל') עופר וינטר, שלא מתכוון לאחד כוחות עם מפלגת 'הציונות הדתית'. על פי הדיווח, וינטר שואף להקים מפלגה בעלת צביון "כלל ישראלי" שתייצג חתכים שונים ומגוונים באוכלוסייה הישראלית, מעבר למגזר הדתי-לאומי הקלאסי.
ארדן, אדלשטיין, הנדל ואילוז: התארגנות בימין המילואמניקי
וינטר אינו היחיד שמושפע מתוצאות הפריימריז. מועמד נוסף שמושפע מהתפתחות זו הוא השגריר לשעבר גלעד ארדן, שצפוי להודיע בקרוב על הקמת מפלגה חדשה.
במקביל, פעילים בציבור הדתי-לאומי פנו לאחרונה לח"כ דן אילוז, בבקשה לבחון אפשרות לחבר אותו עם אחד משלושת המועמדים: גלעד ארדן, יולי אדלשטיין או יועז הנדל.
גורמים אלו מייצגים את גוש המילואמניקים ואנשי הימין שמחפשים אלטרנטיבה ימנית, אך מסרבים להצביע למפלגות שהיו חברות בקואליציה האחרונה – בעיקר על רקע תמיכתן בחוק הפטור מגיוס.
10 חודשים הבן שלי שומר עלינו בגבול והממשלה הזו רק נותנת פטורים מגיוס ועסוקה בג'ובים פוליטיים. העסקנים החרדים מרוויחים מיליארדים מהקומבינות האלה בזמן שאנחנו בפריפריה מודאגים מהביטחון ומהגיוס.