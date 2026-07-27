עוד מכה קשה לנפתלי בנט: יאיר גולן בהכרזה דרמטית

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, מעניק גיבוי ליו"ר מפלגת 'ישר!': במהלך דברים שנשא ב"ועידת הביטחון הלאומי" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), התייחס גולן לזהות מוביל המחנה והבהיר כי נכון לעכשיו, גדי איזנקוט הוא המועמד המוביל בגוש לראשות הממשלה. "כמו שהדברים נראים כרגע, איזנקוט יהיה המועמד הטבעי", אמר גולן, אך סייג והבהיר כי ההכרעה הסופית תלויה בתוצאות שיעלו בקלפיות.

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סביב שאלת ההנהגה הדגיש גולן את הכלל שצריך להנחות את המחנה לדעתו: "מי שמנהיג את המפלגה הגדולה בגוש צריך להוביל את הממשלה הבאה".

לצד זאת, פנה גולן למצביעים והדגיש את חשיבות כוחה של מפלגתו בהרכב הקואליציוני העתידי: "כדי שזו תהיה ממשלה של שינוי ותיקון אמיתי, היא חייבת דמוקרטים גדולים וחזקים, עם 15 מנדטים ומעלה".