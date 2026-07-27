הרב חיים נבון לח"כ החרדי: "לא אני אמרתי את זה, אלא הגמרא"

מתקפה חריפה של חבר הכנסת אורי מקלב (דגל התורה) נגד הציבור הדתי-לאומי עוררה סערה וגררה תגובה נוקבת מצד הרב והסופר חיים נבון.

לפי דיווח של העיתונאי יואלי ברים ב'חדשות 13', ח"כ מקלב תקף במהלך קמפ במגזר החרדי את תפיסת העולם הדתית-לאומית. מקלב אמר כי "אנשי הציונות הדתית שאמרו שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת, שאפשר ללמוד תורה ולעשות עוד דברים, זה לא יסולח להם. הם הכניסו את זה וזה נזק גדול שאיתו אנחנו מתמודדים".

"פתחנו את הגמרא"

דבריו של מקלב לא עברו בשקט, והרב חיים נבון הגיב בדף הפייסבוק שלו תוך שהוא מעמת אותו עם המקורות התלמודיים.

"אלף סליחות, מקלב, אבל לא אנחנו אמרנו את זה, אלא רבי יוסי במסכת יבמות: 'כל האומר אין לי אלא תורה - אפילו תורה אין לו'", כתב הרב נבון.

בהמשך דבריו הוסיף הרב נבון עקיצה חריפה כלפי הגישה החרדית בנושא: "מה שכן, אנחנו אלו שפתחו את הגמרא והראו לכולם את הבלוף שלכם, ועל כך התנצלותנו".