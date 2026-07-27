חשד לחטיפת ילדים בירושלים: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור

משטרת ישראל פונה לעזרת הציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור אם ושני ילדיה הקטנים, בעקבות חקירה שנפתחה במחוז ירושלים בחשד לחטיפת הילדים על ידי האם.

החקירה מנוהלת על ידי חוקרי תחנת לב הבירה, בעקבות תלונה שהתקבלה נגד האם החשודה, עלייה ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים. על פי החשד, הירשברג חטפה את שני ילדיה: טאלה רייזל כבת 3, ונתן יעקב וורונה כבן שנה.

ממצאי החקירה הראשוניים מעלים כי האם והילדים נכנסו לישראל באוגוסט 2025, ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה מעריכים כי ייתכן והאם וילדיה שוהים כעת באזור העיר ירושלים.

במשטרה קוראים לכל מי שיודע דבר על מקום הימצאם או מחזיק במידע שעשוי לסייע בחקירה, ליצור קשר באופן מיידי עם מוקד 100 של משטרת ישראל, או לפנות ליחידה החוקרת בטלפון: 02-5391550.