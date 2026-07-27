בגיל 17 בלבד: הבשורה הענקית שקיבל הישראלי מברצלונה

אוריין גורן קיבל היום (שני) הזדמנות משמעותית נוספת מברצלונה. הקשר הישראלי בן ה-17, שמתאמן בתקופה האחרונה עם הקבוצה הבוגרת, נכלל ברשימת 31 השחקנים שזימן המאמן האנסי פליק למחנה האימונים באנגליה.

ברצלונה יצאה לסנט ג׳ורג׳ס פארק, שם תקיים את המחנה עד 3 באוגוסט. הכללתו של גורן בסגל מאפשרת לו להמשיך להתאמן לצד שחקני הקבוצה הראשונה ולנסות להרשים את פליק לקראת העונה החדשה.

גורן נחשב לאחד הכישרונות הבולטים של הכדורגל הישראלי בשנתון שלו. לאחר שקיבל בתקופה האחרונה הזדמנות להשתלב באימוני הבוגרים, הזימון למחנה באנגליה מסמן שלב נוסף בפתיחת העונה המסקרנת שלו במועדון.

הקשר הישראלי אינו הצעיר היחיד שקיבל הזדמנות, אך עצם הכללתו ברשימה המצומצמת יחסית של פליק מאפשרת לו להיחשף מקרוב לקצב ולאינטנסיביות של הקבוצה הבוגרת. בשלב זה לא נמסר אם גורן צפוי לקבל דקות במשחקי ההכנה, אך הוא ימשיך להיות חלק מהסגל במהלך המחנה.

בין השחקנים שיצאו לאנגליה נמצא גם שחקן הרכש החדש קארים אדיימי. פרמין לופס ורונלד אראוחו נכללו אף הם ברשימה, אך ממתינים לאישור רפואי בעקבות הפציעות שמהן הם סובלים.

פרנקי דה יונג יצא עם הקבוצה למרות הפציעה בברכו הימנית, והוא צפוי להמשיך באנגליה את הטיפול השמרני. ראפיניה, שסובל מכאבי בטן, אמור להצטרף לחבריו במחנה ביום רביעי.

מי שלא נכלל ברשימה הוא לאמין ימאל. לפי הדיווח, הכוכב הספרדי ושחקנים נוספים שהגיעו לשלבים המאוחרים של המונדיאל, בהם פאו קובארסי וגאבי, יקבלו מנוחה ולא יצטרפו בשלב זה למחנה.