מתכונן ליום שאחרי? המהלך המפתיע של כריסטיאנו רונאלדו

אחרי ההדחה המאכזבת מהמונדיאל, כריסטיאנו רונאלדו כבר מתקדם היום (שני) לעבר הפרויקט הבא שלו, והפעם הרחק מכר הדשא. לפי הדיווח, הכוכב הפורטוגלי עובד עם הבמאי מתיו ווהן על סדרת טלוויזיה חדשה שתעסוק בעולמם של סוכני הכדורגל בבריטניה.

הסדרה, ששמה "Day 1s", תציג סיפור בדיוני על סוכן כדורגל בשם סטנלי דלטון. הרעיון המקורי לסדרה הגיע מסוכן הכדורגל דארן דיין, והצילומים כבר החלו בלונדון.

רונאלדו צפוי להופיע בסדרה בעצמו וגם לשמש כמפיק בפועל. לצדו צפוי לככב השחקן דמיאן לואיס, ובדיווח נטען כי שמות מוכרים נוספים מעולם הספורט והבידור עשויים להשתתף, בהם כדורגלן העבר תיירי הנרי והראפר הבריטי דייב.

"Day 1s" היא סדרת הטלוויזיה הראשונה שיוצאת מחברת UR•Marv Studios, המיזם המשותף של רונאלדו ושל ווהן. החברה הוקמה כשלוחה של Marv Studios, חברת ההפקות של הבמאי, והוצגה לראשונה בשנה שעברה.

לפי הודעת ההשקה של המיזם, האולפן המשותף כבר השלים את הפקת שני סרטי הספורט הראשונים שלו. עוד נמסר כי מטרת החברה היא לשלב בין טכנולוגיות חדשניות לבין מסורת. על פי הדיווח, הסדרה החדשה צפויה לקבל מימון עצמאי מ-UR•Marv.

ווהן מוכר כבמאי וכיוצר שעומד מאחורי שורה של סרטים, בהם סרטי סדרת "קינגסמן", "אקס-מן: ההתחלה", "לאייר קייק" ו"לוק, סטוק ושני קנים מעשנים". שיתוף הפעולה עמו מסמן עבור רונאלדו צעד משמעותי ראשון בעולם סדרות הטלוויזיה.

המהלך מגיע בשלב שבו עתידו המקצועי של רונאלדו מעורר עניין רב. הכוכב בן ה-41 ממשיך לשחק באל-נאסר הסעודית, אך במקביל מרחיב את פעילותו אל תחומי הבידור וההפקה.

נבחרת פורטוגל סיימה את דרכה במונדיאל בשמינית הגמר, לאחר שהפסידה לספרד, שהמשיכה בהמשך לזכייה בטורניר. לפי הדיווח, ההדחה גם חתמה את קריירת המונדיאלים של רונאלדו. כעת נראה כי לצד המשך דרכו בכדורגל, הוא כבר מכין לעצמו תפקיד חדש, הפעם מול המצלמות ומאחוריהן.