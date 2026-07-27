אירופה בוערת: שריפות ענק דוחפות את ספרד וצרפת לקצה 

גל החום הכבד שהכה את מערב אירופה בשבועות האחרונים התפוגג ברובו, אך הביא אחריו נזק הרבה יותר גדול. מזג האוויר החם ותנאי השטח הייבשים גרמו להתפתחות שריפות ענק בשטחים נרחבים בצרפת וספרד, ושתי המדינות מתמודדות כעת עם משבר אקלים אמיתי.

מה שהחל כגל חום יבש וקיצוני הפך במהירות לאחד מאסונות הטבע החמורים בתולדות דרום-מערב אירופה. כ-375,000 תושבים ותיירים בצרפת ובספרד נאלצו לנטוש את בתיהם ואת מקומות הלינה שלהם, כשהם מותירים מאחוריהם רכוש רב שנשרף כליל.

בצרפת פינו כבר מעל לרבע מיליון איש מבתיהם, כאשר השריפה מתרכזת באזור ז'ירונד בדרום מערב המדינה, האש הוציא משימוש כבישים וגשרים ואמצעי מילוט אחרים, דבר שהכריח את צרפת לפנות אזרחים בסירות וספינות.

בספרד הלהבות משתוללות במספר חזיתות מקבילות, בהן מחוזות אווילה, טולדו וולנסיה. באזור מדריד פונו עשרות אלפי תושבים כאשר הרוחות העזות הטו את האש דרומה והציבו יישובים שלמים בסכנה מיידית.

אחת הסיבות המרכזיות להתפשטות הבלתי נשלטת של הלהבות היא תופעה נדירה איתה מתמודדים כוחות הכיבוי, לוחמי האש בשטח מתמודדים לא רק עם הלהבות עצמן, אלא עם תופעה אקלימית נדירה ומסוכנת במיוחד: ענני פיירוקומולונימבוס.

מדובר בענני עשן ואש חמים וענקיים שנוצרים כתוצאה מהחום הקיצוני של השריפה, ומחוללים מערכת מזג אוויר עצמאית. עננים אלו נעים עם חום הלהבות ויוצרים רוחות סערה חזקות וברקים יבשים, אשר הציתו מוקדי אש חדשים במרחק קילומטרים רבים מחזית הלהבות הראשית. היובש המתמשך שמלווה את האזור עוד מתחילת הקיץ, יחד עם זיהום האוויר הכבד והעשן הסמיך, מונעים ממטוסי הכיבוי לפעול ביעילות ומסכנים את צוותי האוויר.