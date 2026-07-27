צה"ל מאשר: מפקד ביטחון הפנים של חמאס חוסל בעזה

צה״ל ושב״כ הודיעו היום (שני) כי חיסלו בתקיפה במרחב דיר אל-בלח את ואא׳ל מוסא חאלד לדאוי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. התקיפה בוצעה אתמול כחלק מפעילות הכוחות נגד איומים ברצועת עזה.

בהודעה המשותפת לדובר צה״ל ולדוברות שב״כ נמסר: ״צה״ל ושב״כ תקפו אתמול במרחב דיר אל בלאח, וחיסלו את המחבל ואא׳ל מוסא חאלד לדאוי, מפקד ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז״.

לפי צה״ל ושב״כ, מנגנון ביטחון הפנים שעליו פיקד לדאוי הוא מנגנון מרכזי וחשאי בתוך חמאס. פעילותו התמקדה בין היתר באיסוף מידע מודיעיני עבור בכירים בארגון, ששימש אותם בתהליכי קבלת ההחלטות.

עוד נמסר כי המידע שנאסף במסגרת המנגנון סייע גם לקידום פעולות נגד מדינת ישראל. ״תחת פיקודו של לדאוי, עסק המנגנון באיסוף מודיעין עבור בכירי הארגון, שסייע בקבלת החלטות ובקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל״, נכתב בהודעה.

בכך ייחסו צה״ל ושב״כ ללדאוי תפקיד משמעותי במערך הפנימי של חמאס במחנות המרכז, הן בתחום המודיעין והן בסיוע לתכנון ולקידום פעילות הארגון.

בהודעה לא נמסרו פרטים נוספים על אופן ביצוע התקיפה או על גורמים נוספים שנפגעו במהלכה. עיקר ההודעה התמקד בתפקידו של לדאוי ובפעילות מנגנון ביטחון הפנים שהיה תחת פיקודו.

לסיום הדגישו בצה״ל כי הכוחות בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם. ״כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום״, נמסר.