חירט וילדרס למשפחת מלט: "מיליונים מרגישים את כאבכם"

חירט וילדרס ניחם את משפחת מל ( צילום: רועי חדי )

מנהיג האופוזיציה בהולנד והמועמד לראשות הממשלה, חירט וילדרס, הגיע היום (שני) יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן לבית משפחת מלט בחוות גלעד. השניים ניחמו את אלמנתו וילדיו של רס״ר במילואים בניהו מלט הי״ד, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לחווה.

הביקור נערך במסגרת שהותו של וילדרס בישראל, כאורחו של ראש מועצת שומרון. וילדרס הגיע לחוות גלעד למרות הסערה הפוליטית שהתעוררה בהולנד סביב ביקורו בישראל וביהודה ושומרון. בניהו מלט, בן 32 ותושב חוות גלעד, היה לוחם בכיתת הכוננות ואב לשתי בנות, תאיר ארץ ואדמה עברייה. הוא נרצח בפיגוע לצד רס״ן יובל עזרא הי״ד. לפי בני משפחתו, מלט היה מהראשונים לצאת לכל אירוע ביטחוני באזור, לצד עבודתו בחקלאות וחיבורו לאדמה. במהלך ביקור התנחומים סיפרה אלמנתו אסתר על הרגעים שבהם הבינה כי בעלה יצא לסייע. ״הוא תמיד היה הראשון לקפוץ לכל קריאה. כשהיו חדשות שקורה משהו, ידעתי מאה אחוז שהוא שם. הוא תמיד חזר, אז אף פעם לא ציפיתי שזה יקרה״, אמרה. אסתר תיארה את בעלה כלוחם וכאיש משפחה שהיה מחובר לארץ ולעבודת האדמה. לדבריה, הוא טיפל בבנותיהם, הכין להן אוכל ולקח אותן מדי בוקר. בזמנו הפנוי יצר מזוזות ותחריטים של הר הבית, קבר יוסף ומערת המכפלה.

עוד סיפרה כי בני הזוג החלו לבנות בית חדש, אך בניהו לא הספיק להשלים אותו. ״אנחנו נסיים אותו, נחיה בו ונמשיך את דרכו״, אמרה.

וילדרס פנה לבני המשפחה ואמר: ״בעלך היה גיבור אמיתי. קשה מאוד למצוא מילים כדי להקל על הכאב, ובאתי לכאן כדי להביע את הכבוד שלי ולתמוך בכם״.

מנהיג האופוזיציה ההולנדי הוסיף: ״כולכם, שחיים כאן ועושים את מה שאתם עושים, גיבורים. אני מאוד גאה בכם. תדעו שמיליוני אנשים גם באירופה תומכים בכם ומרגישים את הכאב שלכם, אתם לא לבד. לעולם אי אפשר לנצח את הרוח״.

יוסי דגן אמר כי מלט היה מהראשונים לצאת לכל קריאה וכי משפחתו מייצגת את העמידה של תושבי השומרון. דגן הודה לווילדרס על הגעתו ואמר כי המועצה תמשיך לעמוד לצד המשפחה.

״אנחנו נעמוד לצד משפחת מלט, נמשיך לבנות את השומרון ולהחזיר את החיים לצפון השומרון, כי זו הדרך לנצח, ובעזרת ה׳ ננצח יחד. יהי זכרו של בניהו ברוך״, אמר דגן.