בגלל גדר לחזירי בר: שריפת יער ענקית בחיפה

שריפת ענק בנחל לוטם - במדרונות המערביים של חיפה מאזור מרכז הכרמל לפארק הכט.
עשרה צוותי כבאות והצלה מתחנת חיפה פועלים באירוע בו התקרבו הלהבות לבתים. האירוע נמצא בשלבי הכלה, אך טרם הושגה שליטה מלאה.
טפסר משנה קובי מזרחי, מפקד תחנת חיפה מדווח: "בלמנו את התפשטות השריפה, הלוחמים פועלים במאמץ לכיבוי סופי של מוקדי הבעירה. מדובר באזור בעל שטח טופוגרפי תלול ומאתגר, ותנאי מזג האוויר העלולים להוביל להתחדשות מוקדי הבעירה, ולכן בשלב זה אין שליטה מלאה."
לפי ממצאי החקירה הראשונית עולה כי הדליקה פרצה כתוצאה מעבודות ריתוך שבוצעו בוואדי לצורך הקמת גדר למניעת מעבר חזירי בר.
במערך הכבאות וההצלה מזכירים לציבור בימים אלו קיים צו נציב המכריז איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים ולקיום עבודות טכניות היכולות להוביל לדליקה במקום.