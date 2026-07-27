בגלל גדר לחזירי בר: שריפת יער ענקית בחיפה

שריפת ענק בנחל לוטם - במדרונות המערביים של חיפה מאזור מרכז הכרמל לפארק הכט.

עשרה צוותי כבאות והצלה מתחנת חיפה פועלים באירוע בו התקרבו הלהבות לבתים. האירוע נמצא בשלבי הכלה, אך טרם הושגה שליטה מלאה.

טפסר משנה קובי מזרחי, מפקד תחנת חיפה מדווח: "בלמנו את התפשטות השריפה, הלוחמים פועלים במאמץ לכיבוי סופי של מוקדי הבעירה. מדובר באזור בעל שטח טופוגרפי תלול ומאתגר, ותנאי מזג האוויר העלולים להוביל להתחדשות מוקדי הבעירה, ולכן בשלב זה אין שליטה מלאה."