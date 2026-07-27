אחרי כמעט עשור: זה המהלך המפתיע של אל על

ליאור סושרד בקמפיין בטיחות לאל על ( (צילום מתוך יוטיוב) )

אחרי כמעט עשור שבו סרטון הבטיחות של אל על בכיכובו של ליאור סושרד ליווה את הנוסעים בכל טיסה, חברת התעופה משיקה סדרת סרטוני בטיחות חדשה - הפעם עם ארבעה מהשמות הישראלים הבולטים בעולם: גל גדות, דני אבדיה, ליאור רז ורותם סלע.

הסרטונים החדשים יוקרנו החל מחודש אוגוסט בכל טיסות החברה, אך לא רק רשימת הכוכבים מושכת את תשומת הלב. לראשונה, אל על מציגה סדרת סרטוני בטיחות דינמית המבוססת על טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI), כך שבמקום סרטון אחיד לכל הטיסות, הנוסעים ייחשפו לגרסאות שונות בהתאם ליעד. ארבעה מהכוכבים הגדולים בישראל גל גדות, כוכבת הוליווד; דני אבדיה, מכוכבי ה-NBA; ליאור רז, יוצר וכוכב "פאודה"; ורותם סלע, מהמגישות והשחקניות הבולטות בישראל - הם הפנים של סרטוני הבטיחות החדשים, שמחליפים את הסרטון הוותיק של ליאור סושרד לאחר כמעט עשור.

גל גדות, דני אבדיה ורותם סלע ( צילום: אסיף לינקרי )

כבר לא אותו סרטון בכל טיסה

במסגרת המהלך הופקו כעשרה סרטונים שונים, כאשר חלק מהאלמנטים הוויזואליים משתנים בהתאם ליעד הטיסה. בחלק מהגרסאות משולבים גם תכנים והמלצות ייעודיים, כך שחוויית הצפייה משתנה בין טיסה לטיסה.

כך נכנסת הבינה המלאכותית

לצורך הפקת הסרטונים נעשה שימוש בטכנולוגיית AI, המאפשרת ליצור ולעדכן גרסאות שונות של סרטון הבטיחות לאורך זמן. כך יכולה החברה לרענן את התוכן ולהתאים אותו ליעדים שונים, במקום להסתמך על סרטון אחד קבוע.