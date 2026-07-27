מבצע מודיעיני ממושך של כוחות הביטחון הסתיים הלילה (ב') בהצלחה מלאה: ארבעת המחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל במרחב סוסיא שבדרום הר חברון נעצרו. הנשק שנחטף אותר והושב לידי כוחות הביטחון זמן קצר לאחר האירוע.

כזכור, האירוע התרחש בסוף השבוע כאשר מספר מחבלים תקפו חייל שהיה בחופשה, חטפו את נשקו ונמלטו מהמקום. במהלך האירוע נפצע גם אזרח ישראלי מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי.

על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל, דוברות המשטרה ודוברות השב"כ, מיד לאחר האירוע פתחו הכוחות במרדף נרחב. בשלב ראשון סרקו הכוחות בשטח, איתרו את הנשק שנחטף ועצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בתקיפה.

מבצע דובדבן בלילה

הלילה (א') יצאו לוחמי יחידת דובדבן לפעילות מבצעית במרחב העיר יטא שבחטיבת יהודה. במסגרת הפעילות עצרו הלוחמים מחבל נוסף שהיה מעורב בחטיפת הנשק מהחייל.

מוקדם יותר היום (ב'), לאחר שכוחות הביטחון המשיכו בסריקות במרחב, מחבל רביעי שהיה מעורב בתקיפה הסגיר את עצמו לידי כוחות המנהל האזרחי. כלל המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.

אזור רגיש בהר חברון

מרחב סוסיא בדרום הר חברון נחשב לאזור רגיש מבחינה ביטחונית. בחודשים האחרונים נרשמו במקום מספר אירועי חיכוך בין תושבים יהודים לפלסטינים, חלקם בליווי פעילי שמאל קיצוני.

המבצע המוצלח של כוחות הביטחון מדגים את החשיבות של שיתוף הפעולה המודיעיני בין צה"ל, המשטרה והשב"כ, ואת היכולת לפעול במהירות ובנחישות להשבת הסדר והביטחון באזור.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות שוטפת במרחב הר חברון למניעת אירועים נוספים ולשמירה על ביטחון התושבים והמבקרים באזור.