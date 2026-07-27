אודיה פינטו תוקפת: למה אישה שאוכלת הרבה צריכה לקבל תגובות?

אודיה ואליאור ( צילום: AI )

בפרק שישודר הערב ב"פאוור קאפל", שיחה קלילה בין בני הזוג אודיה פינטו ואליאור סופר על המאכלים האהובים עליהם לארוחת שישי מתפתחת במהרה לדיון על דימוי גוף, נשיות והתגובות שנשים מקבלות על הרגלי האכילה שלהן.

צפו בשיחה של אודיה ואליאור

ארוחת השישי המושלמת

במהלך השיחה מספרת אודיה מהי ארוחת השישי האולטימטיבית מבחינתה, ומונה בהתלהבות רשימה ארוכה של המאכלים האהובים עליה: דג עם חלה, חציל וסלק, מוח, בורקס בשר, תפוחי אדמה, כבש, אורז לבן, קוסקוס ועוד.

"למה זה בכלל משנה?"

אלא שאחרי שתיארה את הארוחה האהובה עליה, שיתפה פינטו בתחושה שמלווה אותה לא פעם.

"לפעמים יש תפיסה בעיני גברים או נשים שמישהי שאוכלת הרבה היא לא נשית", אמרה. "או שמישהי שאוכלת דברים מסוימים מקבלת על זה תגובות".

הקטע המלא ישודר הערב במסגרת "פאוור קאפל", שם ימשיכו הזוגות להתמודד במשימות ובאתגרים בדרך לתואר הזוג המנצח.