לא רק פרחים: 7 רעיונות לארוחת דייט מושלמת לט"ו באב

יום האהבה ( צילום: AI )

ט"ו באב, חג האהבה היהודי, הוא הזדמנות מצוינת לעצור לרגע את שגרת היום-יום ולהקדיש זמן לאדם שאתם אוהבים. לא חייבים להזמין שולחן במסעדה יוקרתית או להוציא מאות שקלים - גם ארוחה מושקעת בבית יכולה להפוך לערב רומנטי, אינטימי ובלתי נשכח.

הנה שבעה רעיונות שיכניסו הרבה אהבה לצלחת. פסטה רוזה עם בוראטה מנה קלאסית, צבעונית ומרשימה, שמשלבת רוטב רוזה קטיפתי עם גבינת בוראטה נמסה מעל. קלה להכנה ומרגישה כמו מנה ממסעדת שף. סטייק עסיסי עם פירה וירקות צלויים אם אתם מעדיפים ארוחה בשרית, סטייק איכותי לצד פירה קרמי וירקות בתנור הוא שילוב שקשה לטעות בו. הוסיפו כוס יין והאווירה כבר תעשה את שלה.

סטייק עם פירה ( צילום: AI )

סלמון בתנור ברוטב לימון

מנה קלילה, אלגנטית ובריאה שמתאימה במיוחד לערב חגיגי. ההכנה פשוטה, אבל התוצאה מרשימה במיוחד.

פיצה ביתית בצורת לב

דרך כיפית לחגוג את ט"ו באב היא להכין את הארוחה יחד. עצבו את הבצק בצורת לב, הוסיפו את התוספות האהובות עליכם ותיהנו גם מהדרך וגם מהתוצאה.

סושי ביתי

אם בא לכם משהו קצת שונה, ערב של גלגול סושי יחד יכול להיות גם פעילות זוגית מהנה וגם ארוחה טעימה במיוחד.

סושי ( Gemini אילוסטרציה )

מגש גבינות מפנק

גבינות איכותיות, פירות טריים, ענבים, תאנים, קרקרים, אגוזים ודבש - כל מה שצריך לארוחה קלילה, רומנטית ומלאת סטייל.

קינוח מתוק לסיום

אי אפשר לסיים את חג האהבה בלי משהו מתוק. סופלה שוקולד, טירמיסו בכוסות או תותים מצופים בשוקולד יסגרו את הערב בצורה המושלמת.