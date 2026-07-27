שוב: 2 ישראלים חצו את הגבול לסוריה, כוח צה"ל החזיר אותם

הישראלים שחצו את הגבול ( חלוצי הבשן )

תקרית נוספת: שני אזרחים ישראלים הגיעו היום (שני) למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה איתר את האזרחים, פעל להחזיר אותם לשטח הארץ ועיכב אותם, כשנאמר כי הם "יועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".

זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שבה דווח על אזרחים שניסו לחצות את גבול סוריה ונעצרו. מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב". עוד הובהר כי "גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית".

גבול סוריה ( מיכאל גלעדי )

מנגד, בתנועת "חלוצי הבשן" התייחסו לאירוע ואמרו כי "גם היום, פעילים מתנועת חלוצי הבשן חזרו לנקודת 'טל חרמון', שמעבר לגבול הישן בשטח החדש שבשליטת צה''ל. הפעילים נפנפו לחיילים והראו את זהותם, עוד כשהיו רחוקים. בשעה האחרונה הם נעצרו".

ראשי התנועה הוסיפו וטענו כי הקשר עם הפעילים נותק, והם ''מקווים שלא יאלצו לשמוע אחר כך על סיפורי אלימות של חיילים''. בתנועה מסרו כי "אנו שבים ומזכירים כי אם ייתנו לנו להתיישב כאן בשקט, הדבר רק יועיל לצה''ל, לתושבי רמת הגולן, ולעם ישראל כולו. אין צורך ביצירת מהומות".