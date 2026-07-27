הדוגמנית שתביא מנדטים: מצטרפת חדשה ל"ישר!"

אליענה זקס ואיזנקוט ( דוברות מפלגת ישר )

מצטרפת חדשה למפלגת ישראל. אשת השיווק, הפעילה החברתית והדוגמנית אליענה זקס מצטרפת למפלגת ישר ותוביל את מטה הצעירים של המפלגה.

זקס (25), במקור מבאר שבע וכיום מתל אביב, עבדה בשנים האחרונות בתחומי השיווק, ועד לאחרונה שימשה כמנהלת פיתוח עסקי בחברת הייטק. במתקפת הטילים על באר שבע במבצע עם כלביא, נהרגו אמה מיכל ואחיה איתן מטיל איראני שפגע ישירות בביתם. גדי איזנקוט ברך על ההצטרפות: "אליענה היא ישראל של היום - נחושה, ערכית וחיבור נכון של עשייה ורוח. למרות האובדן הקשה שחוותה, היא בחרה לפעול, לחבר ולהשפיע. הצעירים בישראל הם לא רק ה'עתיד', הם כבר מזמן ההווה, ואנחנו צריכים אותם איתנו.״

אליענה זקס ( דוברות מפלגת ישר )

עוד באותו נושא הותר לפרסום: מיכל זקס נהרגה מפגיעת הטיל בב"ש לצד בנה וזוגתו חדשות סרוגים

זקס מסרה: "אני מאמינה בכוח של קהילה, מעורבות ושיח בגובה העיניים כדי לייצר שינוי. אחרי שאיבדתי את אמי ואחי, הבנתי שאין לנו את הפריבילגיה לעמוד מהצד- חובתנו לקחת אחריות ולבנות כאן חוסן נפשי וחברתי. החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט ול'ישר!' כי אני מאמינה במנהיגות השקולה והישרה שלו.

המטרה שלי היא להקים קהילת מנהיגים צעירים חזקה בכל הארץ, שתשפיע ותהיה חלק פעיל בעיצוב המדינה. הדור שלנו הוא לא 'הבטחה לעתיד' - אנחנו כאן עכשיו, ומגיע לנו הווה ועתיד טובים יותר״.