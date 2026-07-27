לא מה שחשבתם: המסר הסמוי בשיר החדש של שלומי שבת

שלומי שבת (צילום יניר סלע) ( שלומי שבת (צילום יניר סלע) )

אחרי תקופה ארוכה שבה החברה הישראלית מתמודדת עם כאב, אובדן וטראומה בעקבות אירועי 7 באוקטובר, שלומי שבת משחרר את "ימים אחרים" - סינגל חדש מתוך הפרויקט "אנחנו עוד נזרח" של קובי מיטלפונקט ולירון בן שמעון. השיר מבקש להביט קדימה, מבלי להתעלם מהפצעים, ולהזכיר שגם אחרי התקופות החשוכות ביותר אפשר להאמין בעתיד טוב יותר.

צפו בשיר החדש של שלומי שבת - "ימים אחרים"

לא רק על מלחמה - אלא על הדרך להחלים

כבר בפתיחת השיר נשמעות המילים: "את אומרת אולי עוד נצליח לחזור", משפט שמותיר מקום לפרשנות. האם מדובר בחזרה הביתה, לשגרה, או אולי לתחושת הביטחון והשלווה שאבדה? דווקא העמימות הזו מאפשרת לכל מאזין למצוא את הסיפור האישי שלו בתוך השיר.

בהמשך מופיעות השורות "דור של ילדים חוזר משדה קרב, כלניות שוב צצות בדרום אכזב" -חיבור בין המציאות הכואבת לבין אחד מסמלי ההתחדשות המוכרים ביותר בישראל. הכלניות, המזוהות עם אזור עוטף עזה, הופכות כאן לסמל של תקווה, חיים וצמיחה גם אחרי תקופה של הרס.

גם הפזמון אינו מבטיח שהכאב ייעלם. במקום זאת, הוא מבקש כוח להתמודד איתו: "תני לי את הכוח להכיל את הדמעה, את האומץ לפרוץ את השתיקה". המסר הוא שהריפוי אינו מגיע מהדחקה, אלא מהיכולת להכיר בכאב, לדבר עליו ולהמשיך קדימה.

שלומי שבת (צילום יניר סלע) ( שלומי שבת (צילום יניר סלע) )

מסר של אחדות ותקווה

לקראת סיום השיר מגיע אולי המשפט שמזקק את רוחו: "פחות מדברים ויותר מתחבקים". זוהי קריאה לשים לרגע בצד את המחלוקות ולהיזכר במה שמחבר בין אנשים דווקא ברגעים הקשים ביותר.

שלומי שבת עצמו סיפר על החיבור האישי שלו לשיר ואמר: "מרגש אותי במיוחד לשיר את האופטימיות, את התקווה ואת התפילה לימים אחרים, קרובים, של אחדות, של ביחד."

"ימים אחרים" הוא חלק מפרויקט "אנחנו עוד נזרח", שנולד מתוך הרצון להביא מעט אור באמצעות המוזיקה. במסגרת הפרויקט כבר השתתפו בין היתר חמי רודנר, ערן צור, סגיב כהן, מנור שבת ומורן דוד.

בסופו של דבר, "ימים אחרים" הוא רק שיר שנולד בעקבות המציאות שאחרי 7 באוקטובר. הוא שיר על חוסן, על היכולת להמשיך גם כשהלב עדיין כואב, ועל האמונה שיום אחד יגיעו באמת אותם "ימים אחרים" - ימים של שקט, אחדות ותקווה.