הזמר הבריטי המפורסם בוי ג'ורג' הפתיע הלילה (בין ראשון לשני) כשהוציא שיר חדש בשם "עוד נרקוד - We Will Dance Again", שבו הוא מתייצב בגלוי לצד ישראל בכל הנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה בעזה. זו לא הפעם הראשונה שהכוכב הבינלאומי מביע תמיכה בישראל, אך השיר החדש מהווה הצהרה מוזיקלית ברורה ומפורשת.

"אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה / וכשאתם מותקפים - בשביל זה קיים הצבא", שר בוי ג'ורג' על רקע ביט רגאיי בשיר שנוצר כפי הנראה בעזרת טכנולוגיית AI. השיר פורסם בחשבון האינסטגרם הרשמי של הזמר והגיע במהירות לאלפי צפיות.

השיר "עוד נרקוד" מהווה מסר תקווה וחוסן, המזכיר את פסטיבל הנובה שבו נרצחו מאות צעירים ב-7 באוקטובר. השם עצמו מבטא את הנחישות הישראלית להמשיך לחיות ולשמוח למרות הטרור והאיומים. בוי ג'ורג', שידוע בעמדותיו הליברליות והפרוגרסיביות, מוכיח שתמיכה בישראל אינה עניין של ימין או שמאל, אלא של צדק בסיסי וזכות להגנה עצמית.

המהלך של בוי ג'ורג' עומד בניגוד מוחלט לאמנים ואנשי ציבור שבחרו להצטרף לקמפיינים נגד ישראל. בעוד שחלקם קוראים לחרם תרבותי ואקדמי על המדינה, הזמר הבריטי בחר לעמוד לצד העם היהודי ולהביע את תמיכתו בדרך המוזיקלית הייחודית לו. השיר, שנוצר בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, משלב את הסגנון המוזיקלי האופייני לבוי ג'ורג' עם מסר פוליטי וערכי ברור.

בקרב הציבור הישראלי, ובמיוחד בקרב משפחות הנופלים והחטופים, צפוי השיר לעורר תגובות רגשיות. המילים "עוד נרקוד" מהדהדות את הכאב והתקווה של עם שלם, שנאלץ להתמודד עם אחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדותיו. התמיכה הבינלאומית, גם אם היא מגיעה מאמן בודד, מהווה נחמה ועידוד בתקופה קשה זו.