לקראת הפגישה עם טראמפ: נתניהו המריא לוושינגטון

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא כעת (שני) לארה"ב במטוס "כנף ציון", לקראת פגישתו הצפויה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בוושינגטון.

על פי התכנון, נתניהו וטראמפ ייפגשו מחר בבית הלבן בשעה 11:00 (לפי שעון מקומי, 18:00 שעון ישראל). בשעה 14:00 (21:00 שעון ישראל) נתניהו ישתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהאם.

הפגישה הנוכחית של נתניהו וטראמפ מגיעה על רקע הקפאת המלחמה באיראן והדיווחים על חזרה למשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. לפי הדיווח, בימים האחרונים הוגשו טיוטות הצעה חדשות מצד המתווכים הפקיסטניים לשני הצדדים, שכוללות פשרות בנושא מצרי הורמוז, כמו ביסוס נתיב 'אמצע' בין הנתיב הצפוני סמוך לאיראן, והנתיב הדרומי סמוך לעומאן, והפשרת כ-1.3 מיליארד דולר של כספים איראנים קפואים המוחזקים בקטאר.

שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, התייחס אמש לאפשרות של חידוש המשא ומתן והסביר כי "הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה עם איראן לפני שיחליט על כל פעולה נוספת, הוא מאפשר מעט מרחב לשיחות עם איראן". במקביל, באיראן טענו כי "שוררת יותר ספקנות מאופטימיות סביב האפשרות שארצות הברית תנצור את האש, אך במידה ותינצר האש מצד ארה"ב, גם איראן תעצור את המתקפות".

מוקדם יותר היום דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, אישר כי הועברו לטהרן מסרים מארה"ב, אך טען כי "אנחנו לא מדברים כעת עם וושינגטון. טהרן לא תאפשר לארה"ב להיו זו שקובעת את סיום המלחמה. מה שיקבע את סוף המלחמה זה האינטרסים הלאומיים, ואנחנו מקבלים החלטות על בסיס שקוף".