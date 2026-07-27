בית הספר למוזיקה רימון יעניק מחר (שלישי) את אות עמית הכבוד לעילי בוטנר, במסגרת טקס הבוגרים של מחזור 2026. ההכרה המיוחדת מוענקת לבוגר בית הספר שהפך לאחד היוצרים, המלחינים והפזמונאים המשפיעים והאהובים בדורו.
בנימוקי הוועדה נכתב כי בוטנר התווה מסלול מוזיקלי מעורר השראה, שהחל בתקופת לימודיו ברימון והמשיך לצמוח אל מרכז העשייה המוזיקלית בישראל. לאורך הקריירה שלו ביסס את מעמדו כאחד היוצרים המשפיעים בדורו, וחתום על שורה ארוכה של שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול החיים הישראלי.
תרומה משמעותית לתרבות הישראלית
הוועדה ציינה כי יצירתו הענפה של בוטנר, לצד שיתופי הפעולה הרבים שקיים עם מיטב האמנים בישראל, תרמו תרומה משמעותית לתרבות ולמוזיקה הישראלית, והשפיעו על דורות של יוצרים ומאזינים. בחירתו לקבל את אות עמית הכבוד מבטאת הערכה עמוקה להישגיו האמנותיים, למצוינות המקצועית שהפגין לאורך השנים ולתרומתו המתמשכת לעולם המוזיקה בישראל.
בוטנר, בן 48, נולד וגדל בקיבוץ עין כרמל. לפני ששמו הפך למותג בקדמת הבמה, הוא היה הגיטריסט המבוקש ביותר בישראל, וליווה על הבמות ובאולפנים אמנים כמו עברי לידר, ריטה ונינט טייב. הפריצה הגדולה שלו הגיעה בשנת 2007 עם האלבום "שווים", פרויקט משותף שלו ושל רן דנקר, שהפך להצלחה פנומנלית.
"ילדי החוץ" והמודל הייחודי
בוטנר יצר מודל ייחודי במוזיקה הישראלית: להקה שנקראת על שמו - "עילי בוטנר וילדי החוץ", שבה הוא הכותב והמלחין והגיטריסט, בעוד שהשירה מופקדת בידי זמרים צעירים ומוכשרים. ההרכב המקורי כלל את אדר גולד ואוהד שרגאי, ומאוחר יותר הצטרפו גם תום גפן ונופר סלמאן. בחודש מרץ, בצל האזעקות במלחמה עם איראן, צילמו בוטנר "והילדים החדשים" קליפ לשיר "בוא לאור" במקלט התת-קרקעי בכיכר הבימה בתל אביב.
בין הלהיטים הרבים שכתב בוטנר ניתן למנות את "מכתב לאחי" בביצוע קובי אפללו, שיר שנכתב במקור לאחיו. אפללו עצמו סיפר בראיון על הקשר העמוק שלו ליצירתו של בוטנר ולמוזיקה הישראלית המתחדשת.
בית הספר רימון מצדיע לעילי בוטנר על דרכו הייחודית, הישגיו המרשימים והשראתו לדור הבא של היוצרים והמוזיקאים. טקס הענקת האות יתקיים מחר במסגרת חגיגות הבוגרים של מחזור 2026.