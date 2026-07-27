125 אלף קילומטרים בפגאני: הבעלים שהדהים אפילו את היצרנית

עבור מרבית אספני הרכב, מכונית פגאני בשווי מיליוני דולרים היא יצירת אמנות שנועדה להישמר במוסך ממוזג, מכוסה היטב ומוגנת מכל שריטה. אלא שבעליה של פגאני הואיירה רודסטר יוצאת דופן משווייץ החליט לנהוג בה בדרך שונה לחלוטין: הוא פשוט נוסע בה.

המכונית, מדגם Pagani Huayra Roadster משנת 2019, צברה כבר יותר מ-125 אלף קילומטרים בכבישי אירופה. מדובר ככל הנראה בפגאני הואיירה בעלת הקילומטראז' הגבוה ביותר שתועדה עד היום, נתון חריג במיוחד עבור מכונית שמוערכת כיום בכ-5 מיליון דולר.

המכונית זכתה לשם האיטלקי "La Mia Più Bella", שפירושו "היפה ביותר שלי". היא נושאת את מספר השלדה 76059 והיא המכונית ה-13 מתוך סדרה מוגבלת של 100 יחידות בלבד של הואיירה רודסטר שיוצרו. המרכב שלה עשוי סיבי פחמן בגוון אדום Rosso Vignola, לצד תא נוסעים שחור עם תיפורים אדומים.

מאז הופעתה הפומבית הראשונה בפסטיבל המהירות של גודווד ביוני 2019, המכונית הפכה למראה מוכר באירועי נהיגה ומפגשי מכוניות-על ברחבי אירופה. בניגוד למכוניות נדירות אחרות, המובלות לאירועים במשאיות סגורות, הפגאני הזאת מגיעה פעמים רבות בכוחות עצמה ואף תועדה נוסעת ברחובות ובכבישים באזור מילאנו.

בממוצע, המכונית עברה מאז כ-17,700 קילומטרים בשנה, כלומר כ-48 קילומטרים מדי יום. בסך הכול היא נסעה מרחק השווה ליותר משלוש הקפות מלאות סביב קו המשווה. מדובר בשימוש המתאים יותר למכונית משפחתית או למכונית מנהלים מאשר למכונית-על שנבנתה בעבודת יד ומחומרים מיוחדים.