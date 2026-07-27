מצרים חושפת סודות מהעבר: נמצאו קברים נדירים של בכירי השלטון

משלחת ארכיאולוגית מצרית חשפה שלושה קברים חצובים בסלע בנקרופוליס בובסטיאון שבסקארה, מדרום לקהיר. הקברים מתוארכים לתקופת הממלכה החדשה, בין השנים 1550 ל-1070 לפני הספירה, והשתייכו לבכירים שמילאו תפקידים מרכזיים בממשל, בצבא ובמוסדות הדת של מצרים העתיקה.

הקבר הראשון השתייך לאדם בשם מנטוחותפ. על קירותיו השתמרו תבליטים המתארים נושאי מנחות, מסעות ציד ותמונה שבה נראה בעל הקבר יושב לצד אמו. כתובות שנמצאו במקום מייחסות לו שורה ארוכה של תארים, בהם נסיך, ראש עיר, נושא חותם מלכותי, מפקח על ארצות זרות וממונה על כוחות צבאיים.

בתוך הקבר נמצא גם פיר קבורה שטרם נחפר במלואו. החוקרים מקווים כי המשך החפירות בו יחשוף ממצאים נוספים על משפחתו של מנטוחותפ ועל תפקידיה במערכת השלטון המצרית.

הקבר השני שייך לפארמוויה, שנודע גם בשם סאמוט ושימש כסוחר הראשי של מקדש פתח. הכתובות בקבר מציגות תיעוד משפחתי מפורט ויוצא דופן: אשתו טווי נשאה בתואר "גבירת הבית", אמו אטביו הייתה זמרת במקדשו של האל אמון, וגם שמותיהם של ארבעת בניו השתמרו במקום.

לדברי החוקרים, התיעוד הנרחב מאפשר הצצה נדירה לחיי המשפחה של המעמד הגבוה במצרים העתיקה, ולא רק לתפקידים הרשמיים שמילאו אנשיו.

הקבר השלישי השתייך לפקיד בשם נהסי. אף שחלקים ניכרים מהמבנה נפגעו במהלך אלפי השנים שחלפו, הכתובות שנותרו מזהות אותו כממונה על משק הבית ומזכירות גם את אשתו נפרו-פתח.

הממצא המסקרן ביותר בקבר הוא כתובת הירוגליפית המתארת את חזרתו של מפקד צבאי מאזור נהר הפרת שבצפון סוריה. לדברי הארכיאולוגים, הכתובת מחזקת את תיארוך הקבר לתקופת הממלכה החדשה ומספקת מידע חדש על פעילותה הצבאית והמדינית של מצרים במזרח הקרוב.

החפירות באזור עדיין נמשכות, ופירי הקבורה של שלושת הקברים טרם נחקרו במלואם. ברשות העתיקות המצרית מעריכים כי המשך העבודה עשוי לחשוף פרטים נוספים על זהות הנקברים, קשרי המשפחה שלהם והתפקידים שמילאו בחצר המלכות ובצבא.

סקארה, ששימשה במשך אלפי שנים כאתר הקבורה המרכזי של העיר ממפיס, ממשיכה לספק תגליות המרחיבות את הידוע על החברה, הממשל וחיי היום-יום במצרים העתיקה.