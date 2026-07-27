אסף הרץ ( ניר אברהם )

אסף הרץ, הזמר והשחקן שעבר בשנים האחרונות תהליך עמוק של חזרה בתשובה, משחרר לרגל ט"ו באב את השיר החדש "יפה שלי" – סינגל אהבה אינטימי שמספר את הסיפור האישי שלו ושל בת זוגו הדר. זהו הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה שלו, אחרי "תופס אותו" ו"כמה יש עוד ללמוד".

"בפעם הראשונה שנפגשנו, הדר ואני, עוד הייתי בין העולמות", מספר הרץ. "לומד חסידות ועובד בשבת, מאוהב בקב"ה, אבל עוד מפחד מלעשות צעדים שישנו את המציאות שלי, את החלומות שלי ואת מה שחשבתי שאני רוצה".

הרגע שהכל השתנה הרגע המכונן הגיע כשהשניים ישבו על ספסל מחוץ לביתה של הדר. "ואז הדר זרקה לי משפט שבאותו הרגע שינה את חיי", הוא מספר. "'לא יודעת מה איתך, אבל אני רוצה בית של עבדי השם'. ואני עצמתי את עיניי וראיתי את ילדיי, חסידים רוקדים, עם כיפה וציצית". אותו משפט פתח לו, לדבריו, צוהר בנשמה. "נפתח לי צוהר בנשמה להמשיך לעבוד ולהתקדם, כדי להיות ראוי לה ולעולם הזה", הוא כתב בפוסט שפרסם לקראת השקת השיר. הרץ, שזכור מסדרות כמו "אליפים" ו"שכונה", עבר בשנים האחרונות תהליך משמעותי של חזרה בתשובה. אחרי תקופה שבה למד בברוקלין, הצטרף לחסידות חב"ד, נישא בשידוך עם הדר קניאל, ומאז משלב בין עולמות האמונה, המשחק והמוזיקה.

אסף הרץ ובחירת ליבו הדר קניאל באולמי טרמינל בפתח תקווה מקבוצת הבאר של סבא ( אור גפן )

שיר לט"ו באב – זמן של אהבה אמיתית

"תודה לה' על הרגע המיוחד לקראת ט"ו באב", כתב הרץ. "זמן כל כך חשוב ומלא בקדושה וגאולה, ובעיקר באהבה שאינה תלויה בדבר. אמן שנזכה להגביה את הנפש על הגוף, לעלות את הצורה על החומר, ונתאחד מהמקום הפנימי ביותר, ממקום שאנחנו חלק מהאחד הגדול".

השיר, שנכתב והולחן על ידי הרץ ביחד עם ליעם חכמון, מתאר את הרגע שבו האהבה בין אסף לבין הדר הפכה גם לרגע מכונן של בחירה וייעוד משותף. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי דין אלבז ובן אוחנה, מהשמות הבולטים בדור החדש של ההפקה הישראלית.

"יפה שלי" הוא הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה של אסף הרץ שצפוי לצאת לקראת החגים. את הדרך המוזיקלית החדשה מלווה הפקה מוזיקלית של דין אלבז, לצד ייעוץ אמנותי של ליעם חכמון.

בשנה האחרונה, הרץ החל לעסוק במוזיקה לצד הקריירה המשחקית שלו. הוא עבר להשתמש בפלאפון כשר, וממשיך לשלב בין לימוד תורה, אורח חיים דתי מלא ויצירה אמנותית. "ותהנו מהיצירה הזאת, ושיפתח הלב כמו שנפתח שלי", הוא סיכם.