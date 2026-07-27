פסטיבל הקוסקוס היחיד בארץ במושב עלמה.

מה שהתחיל לפני כחמש שנים כיוזמה מקומית של צעירי מושב עלמה, מתרחב השנה יחד עם המועצה האזורית מרום הגליל ומשתלב במסגרת חגיגות 20 שנה לפסטיבל "בין הכרמים".

בשבוע הבא ב-4 באוגוסט, החל מהשעה 17:00, ייפתח פסטיבל הקוסקוס במושב עלמה לקהל הרחב עם כניסה חופשית.

מגוון סגנונות ורטבים – מקוסקוס בשמן זית ועד לרוטב ה"בקילה"

מושב עלמה הוקם בשנות ה-50 על ידי עולי לוב, ששימרו לאורך השנים את המסורת המשפחתית והקולינרית שלהם. בפסטיבל השנה יעמדו 10 דוכנים של נשות המושב, שיגיעו עם הסירים והכלים מהבית. המבקרים יוכלו לעבור בין הדוכנים ולטעום מגוון סגנונות ורטבים – מקוסקוס בשמן זית ועד לרוטב ה"בקילה" המסורתי, העשוי מעלי סלק ירוקים שמתבשלים באיטיות, לצד סלט ה"אנשיר" החריף.

לצד אלו יפעלו דוכני מתוקים, פירות מהחקלאות המקומית, עמדות הפעלה לילדים, ודוכן תה "קקאוויה" מסורתי עם בוטנים, לצד שחזור של טקס חינה טריפולטאי בבגדים מסורתיים.

עבור תושבי עלמה, הקוסקוס הוא חלק מרכזי בחיים המשפחתיים – מימי שלישי ושישי בשגרה, ועד לשמחות, ערבי "זוהר" לתינוק ושבתות חתן. בשבועות האחרונים קיימו נשות המושב מפגשי הכנה, פתחו אלבומים משפחתיים וחלקו סיפורים על המייסדים.

ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר, הוא בעצמו בן המושב ודור המשך למייסדיו, נכדו של הרב חמוס סופר זצ"ל שהיה מנהיג הקהילה בלוב והעלה אותה להתיישבות בגליל.

"כבן המושב, אני מחובר מאוד למסורת הלובית ולשורשים של הקהילה שלנו," מציין ראש המועצה האזורית מרום הגליל "אני גאה שהשנה המועצה לוקחת חלק ומביאה לקדמת הבמה את התרבות והקולינריה העשירה של המושב. במרום הגליל אנחנו מקדמים את כלל האוכלוסיות והתרבויות שחיות פה, עבורנו, האנשים והטעמים הם חלק ממהות החיים באזור, ואני מזמין את כולם לבוא, ליהנות ולטעום."

מומחית במטבח הטריפולטאי.

חלק מהמשתתפים בפסטיבל הם בני הזוג יעל ועמוס כלפה, תושבי עלמה הוותיקים הנשואים 32 שנה. עמוס, חבר ועד במושב, הוא חקלאי המנהל רפת, כרמים, לול מטילות ויקב. יעל נולדה בצפת למשפחה תוניסאית, הגיעה לעלמה לפני 34 שנה והפכה למומחית במטבח הטריפולטאי.

"האוכל הטריפולטאי עשיר מאוד," מסבירה יעל. "אצלנו בתוניסיה הקוסקוס צנוע יותר, אבל אצל הטריפולטאים יש את הצ'ירשי, המפרום, הבשר והתוספות שהופכות סיר לארוחה שלמה."

כששואלים אותם על התחרות בין המשתתפים, עמוס משיב בחיוך: "זה כמו שתלך לתורכיה ותנסה לבחור קבב מנצח. הטעם נמצא במקור, ולכן כולם פה מנצחים. העיקר זה המפגש של הקהילה והמשפחה סביב השולחן."

יש למה לצפות ו..לאכול.