וילדרס ודגן בבית משפחת מלט ( רועי חדי )

מפגש תנחומים מרגש התקיים בבית משפחת מלט: יו"ר האופוזיציה בהולנד והמועמד לראשות הממשלה, חירט וילדרס, הגיע יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן לנחם את אלמנתו וילדיו של רס"ר (מיל') בניהו מלט הי"ד, לוחם כיתת הכוננות שנרצח בפיגוע הירי הרצחני ביום שישי על יד חוות גלעד.

הביקור בשבעה נערך כחלק מביקורו של וילדרס בישראל, המתארח בימים אלה כאורחו של ראש מועצת שומרון.

בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד, לוחם ומפקד שנפל בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד יחד עם רס"ן יובל עזרא הי"ד. בניהו היה מהראשונים לרוץ לכל אירוע ביטחוני באזור: יום לפני שנרצח מיהר לאירוע טרור נוסף, וזמן קצר קודם לכן נלחם בסיכון חייו בשריפה הגדולה שפרצה באזור. בן למשפחת חקלאים ותיקה, לוחם ומפקד כיתה שהיה גם אב מסור לשתי בנותיו – תאיר ארץ ואדמה עברייה – שאהב לעבוד באדמה ובידיו, והשאיר אחריו מורשת של עשייה, אמונה וחיבור עמוק לארץ ישראל. במהלך הביקור סיפרה אלמנתו של בניהו, אסתר, לווילדרס ולדגן על דמותו, על גבורתו ועל אהבתו לארץ ולמשפחתו: "בעלי היה מצד אחד לוחם דגול, ומצד שני מחובר בכל נימי נפשו לאדמה ולארץ. הוא נולד וגדל במשפחת חקלאים וציונים גדולים, וגם לבנות שלנו בחר לתת שמות שמבטאים את החיבור לארץ – תאיר ארץ ואדמה עברייה. הוא היה אבא מדהים; אני ארכיאולוגית והייתי הרבה מחוץ לבית, והוא זה שטיפל בבנות, לקח אותן כל בוקר והכין להן אוכל. בזמנו הפנוי המועט אהב לעבוד עם הידיים – הכין מזוזות שאנחנו מניחים בפתח הבית, ותחריטים של הר הבית, קבר יוסף ומערת המכפלה, המקומות הקדושים והשורשים שלנו. הוא תמיד היה הראשון לקפוץ לכל קריאה. כשהיו חדשות שקורה משהו, ידעתי מאה אחוז שהוא שם. הוא תמיד חזר, אז אף פעם לא ציפיתי שזה יקרה. רוחו תמשיך לחיות איתנו תמיד. התחלנו לבנות בית חדש והוא לא הספיק לסיים אותו – אנחנו נסיים אותו, נחיה בו ונמשיך את דרכו". חירט וילדרס, מנהיג האופוזיציה בהולנד הנחשב למועמד מוביל לראשות הממשלה, מלווה מזה כ-20 שנה בשומרי ראש בשל איומי האסלאם הרדיקלי, והגיע לנחם את המשפחה חרף הסערה הפוליטית בהולנד סביב ביקורו בישראל וביהודה ושומרון.

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חירט וילדרס אמר לבני המשפחה: "בעלך היה גיבור אמיתי. קשה מאוד למצוא מילים כדי להקל על הכאב, ובאתי לכאן כדי להביע את הכבוד שלי ולתמוך בכם. כולכם, שחיים כאן ועושים את מה שאתם עושים, גיבורים. אני מאוד גאה בכם. תדעו שמיליוני אנשים גם באירופה תומכים בכם ומרגישים את הכאב שלכם – אתם לא לבד. לעולם אי אפשר לנצח את הרוח".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "בניהו הי"ד היה אחד הגיבורים, מהראשונים לרוץ לכל אירוע ולכל קריאה – בשריפה הגדולה נלחם מאש לאש תוך סיכון חייו, ויום לאחר מכן מסר את נפשו במאבק בטרור. הוא, אשתו ומשפחתו – גיבורים אמיתיים. אחרי ה-7 באוקטובר ברור יותר מתמיד שהלוחמים והמשפחות האלה בצפון השומרון הם חגורת הביטחון של מדינת ישראל כולה, והם משלמים את המחיר הכבד ביותר.

אני מודה לחברי חירט וילדרס, מנהיג אמיץ ותומך אמיתי של עם ישראל, שבחר לבוא ולחלוק איתנו את הכאב ולחזק את המשפחה. אנחנו נעמוד לצד משפחת מלט, נמשיך לבנות את השומרון ולהחזיר את החיים לצפון השומרון – כי זו הדרך לנצח, ובעזרת ה' ננצח יחד. יהי זכרו של בניהו ברוך".