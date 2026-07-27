ממשיך להתחזק: יו"ר איגוד הטייסים מצטרף לליברמן

בחירות 2026: יו"ר איגוד הטייסים, מידן בר, הודיע היום (שני) על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו ותמיכתו באביגדור ליברמן.

"כמו בעולם התעופה, גם מדינת ישראל זקוקה היום לקברניט מנוסה, שיודע לקבל החלטות ברגעי משבר ולהוביל בבטחה גם בתנאים המורכבים ביותר" אמר בר. "אביגדור ליברמן הכי מתאים להוביל את הממשלה הבאה. הוא מנהיג חזק, בעל ניסיון וחזון ברור. לאורך השנים הוא הוכיח בתפקידיו בבכירים שהוא יודע לעמוד על עקרונותיו ולהציב את טובת המדינה מעל לכל שיקול אחר".

בר הוסיף והסביר כי הוא "מצטרף לישראל ביתנו מתוך אמונה שזו הדרך להחליף את השלטון, להחזיר את הביטחון והמשילות לישראל, לחזק את הכלכלה ולהבטיח עתיד טוב יותר לכל אזרחי וילדי ישראל".