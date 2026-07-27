ממשיך להתחזק: יו"ר איגוד הטייסים מצטרף לליברמן

בחירות 2026: יו"ר איגוד הטייסים, מידן בר, הודיע היום (שני) על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו ותמיכתו באביגדור ליברמן.
"כמו בעולם התעופה, גם מדינת ישראל זקוקה היום לקברניט מנוסה, שיודע לקבל החלטות ברגעי משבר ולהוביל בבטחה גם בתנאים המורכבים ביותר" אמר בר. "אביגדור ליברמן הכי מתאים להוביל את הממשלה הבאה. הוא מנהיג חזק, בעל ניסיון וחזון ברור. לאורך השנים הוא הוכיח בתפקידיו בבכירים שהוא יודע לעמוד על עקרונותיו ולהציב את טובת המדינה מעל לכל שיקול אחר".
בר הוסיף והסביר כי הוא "מצטרף לישראל ביתנו מתוך אמונה שזו הדרך להחליף את השלטון, להחזיר את הביטחון והמשילות לישראל, לחזק את הכלכלה ולהבטיח עתיד טוב יותר לכל אזרחי וילדי ישראל".
מידן בר הוא סא״ל במיל׳ בחיל האוויר וקברניט באל-על, והוא יסיים בימים הקרובים את תפקידו כיו״ר איגוד הטייסים לאחר שבע שנים. בשירותו הצבאי היה טייס מסוקים מעוטר וביצע טיסות מבצעיות רבות עד הגיעו למגבלת הגיל המותר.
כיום בר ממשיך בשירות מילואים כמדריך טיסה פעיל בבית הספר לטיסה. בנוסף, הוא עורך דין במקצועו, בעל תואר במדעי המדינה, ומשמש גם כשוטר מתנדב במשטרת התנועה. בר הוא מושבניק מחבצלת השרון.
2 בנים שלי בגבעתי לא ישנים בלילה בזמן שהממשלה מפקירה אותם ומחבקת משתמטים! הפחד המשתק מהדפיקה בדלת לא מעניין את הפוליטיקאים שמחפשים רק שרידות פוליטית? אנחנו האימהות נחזיר את הביטחון ונשלח את המפקירים האלה הביתה בבחירות הבאות