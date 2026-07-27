בנט מתחייב: אכריז על קטאר כמדינת אויב

נפתלי בנט ( משה שי )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התראיין היום (שני) בכנס INSS לביטחון לאומי, כשבדבריו התחייב להכריז על קטאר כמדינת אויב בממשלה שיקים. "אם אני ראש ממשלה - אכריז מיד על קטאר כמדינת אויב" הבטיח בנט. "מדובר בסרטן ששולח גרורות למערב, ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל".

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לטענתו, "קטאר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה להשמיד את מדינת ישראל. בתור מממנת ראשית של טרור אסלאמיסטי, ובראשו חמאס, ידיה של קטאר מגואלות בדמם של בנינו ובנותינו שנרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו בשבעה באוקטובר".

"קטאר הקימה מפעל השפעה עולמי לחיסול ישראל - כשבצורה מתוחכמת היא מפעילה ומממנת את רשת אל-ג'זירה האנטישמית, שמהדהדת את מסרי חמאס ומסיתה נגד ישראל" סיכם. "לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר ה-7.10, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה - קטאר היא מדינת אויב, ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל".