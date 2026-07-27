אחרי הדיווחים שעבר אונס יענקי גולדהבר מפרסם הבהרה חדשה

כוכב "האח הגדול", יענקי גולדהבר, העלה הבהרה חד-משמעית בחשבון האינסטגרם שלו בעקבות פרסומים שונים לגבי נסיבות הפגיעה שחווה. בפוסט חשוף וכואב הסביר גולדהבר כי בניגוד לשמועות, הוא לא חווה תקיפה פיזית, אלא נפל קורבן לתרמית ולסחיטה ברשת.

"חייב להבהיר את עצמי. באמת שקרה פה משהו שלא חשבתי שיגיע למצב כזה," כתב גולדהבר. "חלילה וחס לא עברתי א*נס פיזי! בחיים לא אולי ולא אתן לאף אדם להתקרב אליי. מה שכן קרה זה שהגעתי למצב שדיברתי עם פרופיל שהיה נראה כמו אשה, וזה הגיע לשיחות מאוד אינטימיות. וברגע אחד הכל התהפך והתחילו עליי איומים – אם לא אעביר כספים וכו', יפרסמו עליי את ההתכתבויות והתמונות."

גולדהבר הודה על התמיכה הרבה שקיבל, אך הדגיש את החשיבות בדיוק הפרטים: "זה משהו שממש לקח לי הרבה כוח לדבר על זה. באמת שקיבלתי מאות ואלפי הודעות ותודה ענקית על כך, זה מרגש אותי מאוד, אבל את ההבהרה הזאת הייתי חייב להבהיר."

"לאף אחד לא מגיע לעבור את זה"

בהמשך הדברים, ניצל יענקי את הבמה והפופולריות שלו כדי להעביר מסר אזהרה וחיזוק לצעירים ובני נוער העלולים למצוא את עצמם בסיטואציה דומה:

"ובנוסף, אני רוצה להעביר מסר לכל נער ונערה באשר הם – אל תתפתו לפרופילים שמדברים איתכם ומעריפים עליכם אהבה ומילים מרגשות. לפעמים עומדים אנשים לא טובים מאחורי הדברים האלה," שיתף. "וגם אם חלילה זה קרה לכם, אל תפחדו לדבר על זה. תפתחו את הלב, לאף אחד לא מגיע לעבור את זה."