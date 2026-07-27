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המשטרה החרימה 17 רכבי יוקרה בבאקה אל גרביה

במבצע אכיפה משולב של שוטרי מחוז חוף ורשות המסים בבאקה אל גרביה הוחרמו 17 כלי רכב יוקרתיים בגין חובות בסך 16 מיליון שקלים. צפו

11:43
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החרמת BMW בבאקה אל גרביה (דוברות המשטרה)

המשטרה ורשות המסים פשטו על באקה אל גרביה באזור נחל עירון.

אמש (א') ביצעו שוטרי מחוז חוף, מהתחנה בעיר יחד עם עובדי היחידה הצפונית לאכיפת הגבייה רשות המסים (הוצל"פ חיפה) ולוחמי יחידת רומ"ח מבצע אכיפה משולב במסגרת המאבק בעבירות כלכליות לצד חיזוק המשילות באכיפה נגד חייבים למשרדי מע"מ חיפה ומס הכנסה חיפה.

במהלך הפעילות אותרו ונתפסו 17 כלי רכב, בגין חובות בסדר גודל של כ-16 מיליון שקלים, במסגרת פעולות אכיפה נגד חייבי מס וחשודים בעבירות כלכליות.

תפיסת רכבי היוקרה בבקאה אל גרביה

הרכבים שנתפסו הועברו להמשך טיפול של רשות המסים בהתאם לסמכויותיה. משטרת ישראל תמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי האכיפה למאבק בעבירות כלכליות, לחיזוק שלטון החוק ולשמירה על הסדר הציבורי.

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